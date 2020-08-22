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台銀、合庫銀 業務大增

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊國內景氣，但大型銀行房貸業務不畏疫情持續增長。據統計，國銀龍頭台灣銀行今年前七月新承做房貸達1,100億元，預估今年全年房貸新承做量至少1,500億元以上；至於房貸指標銀行合作金庫，今年第2季房貸餘額5,332億元，年增也達3.31%。

在剛性需求支持及近年努力耕耘房貸業務下，台銀統計，今年至7月底房貸餘額達6,900億元，較去年底增加400多億，增幅達6%。

首購、換屋等自住需求支撐，台銀預估今年新承做房貸至少可達1,500億元，且一般房貸戶與公教人員房貸專案比重大約6：4。在利率方面，台銀承辦公教人員「築巢優利貸」利率已殺到最低的1.31%，4到10月還可額外再減0.25個百分點。

展望下半年房市景氣，合庫金主管認為，隨疫情趨緩 ，房市將呈現「價格持平或小幅上漲、成交量微幅增加」的正向格局。

即使受新冠肺炎疫情衝擊，合庫銀不動產業務仍持續成長。截至今年第2季，房貸餘額5,332億元，年增3.31%；土建融在第2季底餘額1,236億元，較去年同期大增31.63%。至8月18日，房貸餘額增至5,368億元，較去年第2季增加4.03%。

合庫金分析，依內政部全國建物買賣移轉棟數，去年較前年成長8.03%、連三年成長，今年前六月成交量較去年同期衰退1.94%。

房貸 合庫金

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