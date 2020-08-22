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台幣亞洲最強 出口商苦

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

新台幣榮登「最強亞幣」寶座，國內出口商欲哭無淚。今年新台幣匯率走勢強勁，升勢超前主要對手國韓元，使台韓匯率指數差距日益擴大，國際清算銀行（BIS）昨（21）日公布最新統計，7月新台幣實質有效匯率指數持續領先韓元，差距還擴大至4.51，創2009年9月來近11年最大。

回顧昨日匯市表現，匯銀主管說，鴻海發放逾580億元現金股利，但外資早盤持續匯入，午後才轉為匯出；整體而言，外資匯出力道並不強，反而出口商蜂擁進場拋匯，使新台幣匯率偏強。

匯銀主管指出，出口商賣壓沉重，使新台幣匯率盤中重返「29.3」字頭，盤中最高升抵29.37元，最多升值1.52角。「外資早盤匯入、午後才匯出，但匯出金額不大，顯示資金想留在台灣投資意願滿強的」，匯銀主管說。

為避免新台幣過度強勢，中央銀行尾盤按慣例進場調節，令新台幣匯率升值金額縮至1分，收在29.512元，總成交量10.95億美元。

韓元實質有效匯率指數長期均高於新台幣，代表韓元匯率強過新台幣，台灣可藉此取得出口報價競爭優勢。不過，此一趨勢已在今年2月反轉，台韓實質有效匯率指數驚見「死亡交叉」，意即新台幣強過韓元，且幅度還逐月擴大。

BIS資料顯示，7月新台幣實質有效匯率指數升抵109.36，較6月跌0.21，韓元實質有效匯率指數也下滑至104.85，台韓間匯率指數差距進一步擴大至4.51，為近11年最大；可以說台灣與韓國相比，出口報價競爭力為逾11年最差。

央行統計顯示，7月主要貿易對手國韓元升值0.98％，新台幣升值0.54％，雖然7月韓元強過新台幣，但進一步觀察今年至7月底為止的兩國匯率表現，韓元仍貶值3.08%，新台幣則是升值2.05%。

新台幣 台幣匯率 韓元

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出口商怕怕…台韓匯率指數死亡交叉 金融海嘯來最大

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外資與出口商對作 新台幣小貶1.4分

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