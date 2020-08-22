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六大面向…保護消費者

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北報導

典型的銀行家是什麼形象？是被尊敬的行業，還是根本就是個流氓（rogue)？金管會主委黃天牧表示，觀察近30年來全球金融業產生六種質變，金融業如果不深入討論這六點，無法提出真正公平待客的精神。

第一，今天的銀行內部結構與組織跟以前不一樣，銀行服務的客戶種類跟範圍不同，進而形塑不同的經營文化。

第二，銀行經營業務更廣，現在銀行的風險承擔跟以前銀行非常不同。

第三，誘因機制，銀行鼓勵同仁善盡職責，替銀行創造更好的利潤所設定的誘因機制，影響到了銀行與客戶之間的關係。

第四，資和勞關係的變化，影響到客戶服務的品質跟公平待客原則。

第五，行員與客戶關係的變化，當銀行業務範圍愈來愈廣時， 行員有更強的業績壓力時，是否還能在行銷商品前，先想到要以客戶利益為前提？從國際發生那麼多事情可看到，為什麼監理機關有這麼多規範，但還是有很多理專不顧客戶利益，做了很多不法的行為。

第六，短期主義如果過度上綱，會形成對銀行永續經營最大的威脅。

金融業 金管會 黃天牧

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