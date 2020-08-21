疫情衝擊 鼎固-KY上半年每股虧0.26元

鼎固-KY（2923）今（21）日舉行法說會，鼎固-KY總經理張能耀表示，受到疫情影響，以致商場租金下降、空置率提高加上公允價值減少，讓今年上半年出現每股虧損達0.26元，低於去年同期的0.48元。

張能耀指出，今年上半年在新冠肺炎疫情影響，不僅商場收入受影響，且還產生不動產公允價值損失的情況。

張能耀表示，像是公司第2季出現3.91億元的投資性不動產公允價值變動的損失，就是因為今年前四月受疫情影響，因此對承租商場的業者進行租金減免，部分商家更無法承租，導致商場租金下降、空置率上升，更從而產生評估價值減損，而這些投資性不動產必須進行資產重估，之後產生的減損還要再扣除相關稅務費用，才會出現相關虧損。

累計鼎固-KY今年上半年營收為46.46億元、年增39.5%，稅後虧損4.48億元，較去年同期86.95億元大幅虧損，每股虧損達0.26元，低於去年同期的0.48元；鼎固-KY今日以平盤25.3元作收。

鼎固-KY七月營收已達6.35億元，較去年同期大增95.8%，累計今年前七月營收達52.81億元、年增44.7%。