快訊

近期照片全偽造？ 南韓前總統幕僚稱：金正恩昏迷不醒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰銀案拖棚、高院更一審勝訴 台新金：實際是三輸局面

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
彰銀案今高院更一審判決，台新金與財政部間契約存在，財政部應依約支持台新金取得彰銀經營權，全案可上訴。圖為台新金總部大樓。 報系資料照
彰銀案今高院更一審判決，台新金與財政部間契約存在，財政部應依約支持台新金取得彰銀經營權，全案可上訴。圖為台新金總部大樓。 報系資料照

彰銀案今高院更一審判決，見解與二審相同，判決台新金財政部間契約存在，財政部應依約支持台新金取得彰銀經營權，全案可上訴。台新金表示，感謝法院再次還給台新金一個公道，但認為彰銀案一日未解，實際上對台新、財政部與彰銀是「三輸」局面。

台新金表示，感謝法院再次還給台新金一個公道，台新金投資彰銀迄今已15年，當時台新金是參與公開的國際標案並以溢價四成的價格得標，如今卻須與財政部對簿公堂，對台新金、彰銀與政府都是沉重的負擔，亦非台新金所願。

台新金指出，爭訟迄今已近6年，歷經不同審級法院的審理(台北地院、高等法院及最高法院)，一致認同台新金與財政部間具有繼續性的契約關係存在。今日台灣高等法院再次判決肯認雙方契約關係，但彰銀案一日未解決，實際上仍是台新金、彰銀及政府繼續三輸的局面，沒有誰是贏家。呼籲財政部早日息訟止爭並提出和解方案，以終局解決彰銀案。

台新金也表示，近年來面對國際經貿局勢變化，新南向政策已為國家的重要策略，而金融業更是推動該策略的後盾之一，若政府擬籌組金融國家隊，整合彰銀與兆豐或其他公股金融機構，台新金將樂觀其成並全力支持。

台新金 彰銀案 財政部

延伸閱讀

台新金：籲請財政部解彰銀案 創三贏

彰銀案高院更一審判台新勝 彰銀工會：支持財政部上訴

高院判台新金勝 一向親公股派的彰銀工會回應了

商事審理法明年上路 不審台新金、財政部這類股東糾紛

相關新聞

彰銀案拖棚、高院更一審勝訴 台新金：實際是三輸局面

彰銀案今高院更一審判決，見解與二審相同，判決台新金與財政部間契約存在，財政部應依約支持台新金取得彰銀經營權，全案可上訴。...

外資若落跑 四大關鍵確保外匯存底不會蒸發光

中央銀行公布截至7月底，我國外匯存底金額為4,961.71億美元，較上月底增加74.80億美元，但驚人的是同一時間，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計4,949億美元，約當外匯存底99.7%。

彰銀案高院更一審判台新勝 彰銀工會：支持財政部上訴

針對彰銀案，高院今更一審判決，見解與二審相同，判決台新金與財政部間契約存在，財政部應依約支持台新金取得彰銀經營權，全案可...

高院判台新金勝 一向親公股派的彰銀工會回應了

台灣高等法院今（21）日就台新金與財政部確認契約關係存在訴訟，法院雖然判決台新金與財政部間契約存在，但高等法院僅認為應支...

吳東亮11年前捨不得賣的業務 現在超賺！台新證承銷量衝市場前三

2009年吳東亮賣掉台証部份業務，只留下承銷，這個部門蛻變成台新證，承銷件數領先同業，甚至是「快速成長一百強」金融業第一名，它怎麼辦到？

新台幣午盤升值1.41角 暫收29.381元

新台幣今天午盤升值1.41角，暫收29.381元價位，成交金額則為4.92億美元。

股匯雙升！新台幣早盤強彈1.47角 站上29.375元

新台幣今天早盤以29.510元兌1美元，升值1.2分開出。

日盛Online App新功能上線 解決存股族痛點

低利率時代使得投資人嚮往成為一個「存股族」，創造被動收入，但存股真的好嗎？有沒有什麽應當注意？

永豐金證券數位轉型 打造金融科技戰力

永豐金證券力拚數位科技，宣布大幅度進行組織調整，永豐金證券董事長朱士廷表示，數位金融在防疫下有突破性進展，券商數位智能戰場已經展開，必須提升組織佈局，以數位科技統御未來戰力，建置數位金融及資訊兩大事業處，並提升資訊安全層級，發揮涵蓋平台創新、數據分析、流程精進、系統升級、營運資訊整合、數位經營、人工智慧、資訊安全等面向的數位策略整合、執行與創新。

銀行搶美元 高利定存吸客

聯準會大幅度降息後，存美元幾乎無利可圖，但近來部分銀行推美元高利定存活動，像第一銀行iLEO數位帳戶的美元定存1.18%...

銀行吸收美元存款 四大用途

聯準會今年首季一口氣將基準利率降至趨近於0，隨後銀行也緊急調整美元存款的牌告、優惠價格，但仍有部分銀行為吸收美元存款，定...

我國Q2國際收支 逆勢現三好

新冠肺炎疫情肆虐，中央銀行昨（20）日公布第2季國際收支逆勢呈現「三好」，包括半導體業具競爭力，使商品貿易順差增加、旅行...

熱門新聞

聯發科報捷 5G技術大突破

新光三越董事長吳東興辭世 享壽81歲

新光三越董事長吳東興辭世 享壽81歲

紅色供應鏈頻招手 台灣人才恐再掀出走潮

普生 搶新冠檢測450億商機

女王頭是他命名的！你不知道的新光三越老董吳東興

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。