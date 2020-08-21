彰銀案拖棚、高院更一審勝訴 台新金：實際是三輸局面

彰銀案今高院更一審判決，見解與二審相同，判決台新金與財政部間契約存在，財政部應依約支持台新金取得彰銀經營權，全案可上訴。台新金表示，感謝法院再次還給台新金一個公道，但認為彰銀案一日未解，實際上對台新、財政部與彰銀是「三輸」局面。

台新金表示，感謝法院再次還給台新金一個公道，台新金投資彰銀迄今已15年，當時台新金是參與公開的國際標案並以溢價四成的價格得標，如今卻須與財政部對簿公堂，對台新金、彰銀與政府都是沉重的負擔，亦非台新金所願。

台新金指出，爭訟迄今已近6年，歷經不同審級法院的審理(台北地院、高等法院及最高法院)，一致認同台新金與財政部間具有繼續性的契約關係存在。今日台灣高等法院再次判決肯認雙方契約關係，但彰銀案一日未解決，實際上仍是台新金、彰銀及政府繼續三輸的局面，沒有誰是贏家。呼籲財政部早日息訟止爭並提出和解方案，以終局解決彰銀案。

台新金也表示，近年來面對國際經貿局勢變化，新南向政策已為國家的重要策略，而金融業更是推動該策略的後盾之一，若政府擬籌組金融國家隊，整合彰銀與兆豐或其他公股金融機構，台新金將樂觀其成並全力支持。