黃天牧：法遵不是公關 也非做生意的工具

金管會主委黃天牧今（21）日上午參加「2020全國金融業企業誠信及法令遵循研討會」時，特別舉早期形象不好的美國亞馬遜公司（Amazon）為例，不論企業誠信或法令遵循，都不是公關、也不是做生意的工具，而是真正的目的。他提醒金融機構負責人，社會形象並非建立在獲利表現，而是展現真正關懷社會的行動。

為協助金融業者推動企業誠信，強化公私部門間之聯繫，凝聚反貪腐共識，金管會特別結合法務部與台灣金融服務業聯合總會（金融總會），與各金融相關公會共同舉辦「2020全國金融業企業誠信及法令遵循研討會」，邀請專家學者及機關代表，共同與金融業之高階經理人面對面溝通，期能透過產官學對相關法令制度與實務面之共同探討與交流，建立反貪腐夥伴關係，攜手共同面對瞬息萬變的國際金融市場，黃天牧今日上午與法務部長蔡清祥共同出席致詞，現場共有二百餘人參加。

黃天牧首先揭示，在當前的金融經營環境下，金融監理評量的標準不再只是獲利、風險管理等量化指標，更重要的是金融業在社會企業責任及永續金融領域的耕耘，這和金融機構的品牌形象和社會價值息息相關，因此，法令遵循和企業誠信展現出新的意義。

黃天牧舉例，英國巴克萊（Barclays）銀行集團執行長史塔利（James Staley），正是因為沒有徹查、瞭解銀行內部檢舉案件的原委，反而想要調查誰是吹哨者，被英國銀行審慎監理局（PRA）及金融行為監理局（FCA）裁罰約64萬英鎊，佔他年薪的14%。黃天牧強調，這個案例彰顯金融機構負責人必須以身作則，若未妥善處理吹哨案件，金融監管機關是不會寬待這種不當行為。

他再以美國亞馬遜公司（Amazon）為例，早年的亞馬遜公司雖然獲利甚豐，但企業形象不好，勞資關係緊張，為了承擔社會責任，亞馬遜公司協助總部所在地的西雅圖市政府安置遊民，竟免費提供總部大樓的一半空間，讓遊民得以永久居留，因為亞馬遜知道，社會形象並非建立在獲利表現，而是展現真正關懷社會的行動。黃天牧藉此提醒在座金融高階經營者，不論企業誠信或法令遵循，都不是公關、也不是做生意的工具，而是真正的目的。

黃天牧表示，當前金融業承擔的責任、關懷的面向變得更多、更複雜，業務範圍擴大導致風險種類更多，金融機構承擔風險、管理風險的能力也要越強，金融機構建構的勞資關係、員工忠誠度、待客原則及經營態度都會密切影響公司企業誠信及法令遵循的程度，因此提醒金融機構不應僅是重視表面經營數字，更應重視社會觀感、信任及尊重。金融機構要能永續經營，必須從上而下、透過持續的傳承去建立落實法令遵循及企業誠信的經營文化。