Q2加碼台股逾千億元 富邦人壽：歷史區間中間偏低

富邦金（2881）今（21）日下午舉行第2季法人說明會，其中重要子公司富邦人壽首揭露第2季對台股部位市值大增1,109億元，季增34%備受矚目，不過對於台股占整體資產部位比重，也已來到過去往年的10%高水位，是否已達滿足點備受關注。富邦人壽主管表示，今年來自投資在上市櫃公司發放的股利水準，大約仍維持在去年200億元左右水準。此外第2季在不動產上也加碼268億元，是國外債、台股外，加碼第三高的資產項目。

富邦人壽第2季底台股占整體比重10.4%，若加計海外股市比重4.9%，合計海內外股市投資比重已達15%。富邦人壽主管表示，債券還是壽險資產配置主要方向，股票過去長時間比重約在13~20%區間，目前15%在歷史區間是中間偏低，未來還是會採動態調整策略。上半年加碼不動產較多，金控總經理韓蔚廷說，不動產目前占整體資產規模並不大，主管機關也有限額規範，富邦人壽還有空間，未來會看市場狀況與機會來做調整。

據法說會揭露內容，富邦人壽投資資產規模穩定成長，年增8%，上半年總資產避險後的投資報酬率約4.2%，避險後經常性收益2.81%。上半年未實現利益為435億元，其中股多於債，較大收益貢獻來自7月台股強勁反彈，7月底未實現利益將近千億元水準。截至第2季底攤銷後成本(AC)金融資產未實現餘額為1,512億元，因此整體淨值已達到3,375億元水準，7月將更提升至4,200億元之上。

此外，法人關注受到香港國安法過關後的北富銀（香港）表現，據公司法說會揭露，2020年上半年獲利僅剩2,600萬元港幣，較去年同期的3.89億元港幣大幅下滑93.4%。公司主管表示，北富邦銀香港上半年獲利下滑，主要因素有二個，一是市場利率下滑，淨利差下降0.25個百分點，此外受到新冠疫情影響，提存費用與個案逾放增加，讓提存費用上升。北富銀總經理程耀輝強調，北富銀香港呆帳費用都是一般提存費用，並沒有個案特別提存，目前資產品質依舊穩健。其中富邦香港上半年提存增加1.5億元港幣，其中6,000萬元是個案，富邦金總經理韓蔚廷強調，絕大多數都是一般提存。

主要受到香港分行獲利下滑衝擊，北富銀海外分行淨收益較去年同期下滑19%，但公司強調新加坡及越南地區穩定成長。韓蔚廷說，其實三個地區都有受新冠疫情影響，香港受影響較大，希望未來幾個月疫情受控制，回到正常營運的水準。

至於台北富邦銀行本身，今年手續費淨收益，受到銀行保險佣金手續費明顯下滑抵銷了信用卡、投資型商品、財富管理等手收成長，大致來說僅維持與去年持平水準。至於上半年淨利差方面，受全球降息影響，存放利差較去年同期下降4bps（一個基本點等於0.01個百分點），降至1.36%。程耀輝說，全年預估有機會下滑幅度控制在4~6bps，相較前一季原本預估會下滑6~8個bps度略好一些。至於新冠疫情影響，韓蔚廷認為，台灣狀況比周邊國家好很多，銀行資產品質最終反應整體經濟受影響情形，富邦金會小心戒慎，但從目前狀況來看，仍然正常，短期不見顯著惡化情形。

至於銀行在兩岸三地方面，截至8月5日為止，國內無論政府與自辦紓困金額約達418億元，大部份有信保基金保證8成以上的擔保放款，資產很穩健。中國富邦華一銀行與北富銀香港的紓困金額亦分別有

人民幣1億元以下，以及港幣62億元左右，以匯率1港元約3.837台幣及人民幣1元兌4.33元台幣計算，折合新台幣約242.23億元。

對後市利率看法認為，疫情影響美國聯準會將持續維持利率寬鬆，短端利率難有上升機會；不過若從長端的角度，包括：一、疫情第三階段初步測試9月有較明顯；二、美國第五輪紓困有望達成協議；此外三、美國總統大選還有二個月的時間等政治因素。因此雖然現在市場波動度較大，近來美國8月以來經濟數據仍強勁，市場利率也有反彈，若發債量相對多的話，富邦人壽認為利率有機會往上走高的機率，還是有點希望。新錢的投報率假設還是有3~4%以上。至於宣告利率未來還有沒有下降空間，執行副總董采苓還是要看新錢投報率來看，目前還很難說。

至於保費收入部份，富邦人壽初年度保費較去年同期下降47.5%，主因疫情及商品策略調整影響，投資型商品占比提升至24.5% ，保障型健康、傷害險占比提升至7.8%。全年估還是會下滑約30~40%。分期繳業務策略下，初年度等價保費收入FYPE下降4.3%，但優於整體業界變化 (-8.8%)，新契約價值VNB下降12.5%，主要是反映初年度保費變化，受新冠肺炎疫情影響，各通路初年度保費下滑，銀保通路因分行來客數減少，下降幅度較大，但公司預期下半年逐漸回穩。