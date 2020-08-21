遠東銀行跨境聯貸有成 獲台灣區最佳綠色融資案獎
遠東銀行（2845）獲得國際財經專業雜誌《亞洲金融與財經》新頒發「台灣區年度最佳綠色融資案（Green Deal of the Year -TW）」，這是遠東銀行繼去年取得「台灣區年度最佳聯貸主辦銀行獎」，再度贏得國際專業評選大獎的肯定。
遠東銀此次是以「全穩生技農技公司跨境聯貸案」，贏得該項年度最佳綠色融資案獎項殊榮。今年因為新冠肺炎疫情影響，因此頒獎典禮改採視訊方式舉行遠距頒獎，遠東銀由法人金融事業群副總經理季正華代表受獎。
遠東銀跨境聯貸業務連續兩年獲獎，顯示其不僅在籌組國際聯貸的能力屢獲肯定，也兼顧企業社會責任，以金融專業協力環保綠色產業發展，為地球環境保護貢獻一份力量。遠東銀近年對太陽能、廢污水等綠能及環境污染控制等產業，授信餘額逐年成長，去年底累計授信相關產業達228家企業，合計融資餘額達新台幣208億元。
《亞洲金融與財經》媒體集團的總部位於新加坡，致力發掘自市場挑戰中成功突圍的金融機構，並設立專業獎項，鼓勵金融服務各領域的年度表現最佳銀行。《亞洲金融與財經》表示，該獎項主要審視金融機構在辦理客戶融資及架構時，是否支持具備ESG（Environmental, Social and Governance）特性的客戶。全穩生技攜手中國的中糧集團，導入智能化農場管理平台系統，結合生物科技，經營綠色生豬養殖農場，因具低碳與綠能的特性，於該綠色融資獎項的各項指標均取得高分，肯定其可做為金融業辦理綠色授信的標竿案件，因此頒發獎項表彰其努力與成績。
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