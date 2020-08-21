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高雄銀行林口分行開業 強化與桃園市府合作

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導
高雄銀行林口分行開業，高雄銀董事長朱潤逢（右四）與桃園市長鄭文燦（左四）、高雄銀總經理陳長義（左二）戴口罩與其他貴賓等人共同剪綵。 圖／高雄銀行提供
高雄銀行林口分行開業，高雄銀董事長朱潤逢（右四）與桃園市長鄭文燦（左四）、高雄銀總經理陳長義（左二）戴口罩與其他貴賓等人共同剪綵。 圖／高雄銀行提供

高雄銀行（2836）今（21）日開業林口分行，使得高雄銀服務大桃園鄉親的分行家數，在既有的桃園區及平鎮區分行外，再添一家、達三家。

高雄銀林口分行位於桃園市龜山區，今天開幕由高雄銀董事長朱潤逢、桃園市長鄭文燦等共同主持剪綵。高雄銀行指出，高雄銀行是高雄市政府持股43%的銀行，未來會與桃園市政府密切合作，提供大桃園地區鄉親更便捷、更在地的金融服務。

朱潤逢表示，林口分行將提供一系列「敦親睦鄰」優惠活動，如開戶迎賓禮、精彩貸個人理財貸款專案、快樂小頭家專案、外匯理財好輕鬆專案、信用卡加油享5%回饋專案、基金手續費優惠等，也將持續規劃更多元的金融活動，歡迎桃園及新北市地區鄉親蒞臨指導。

高雄銀表示，近年來金融科技風潮正熾，各大金融機構均積極佈局數位金融服務，高雄銀行在林口分行及南高雄分行導入創新的「數位服務體驗區」，除了以數位化設備提供民眾更便捷的服務及最新的科技趨勢體驗外，也將運用大數據分析了解客戶需求，創造具「溫暖」和「效率」的客製化貼心服務。

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