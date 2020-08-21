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彰銀案高院更一審判台新金勝 財政部態度出爐！

經濟日報 / 記者林子桓／台北即時報導

台新金控（2887）於2014年彰銀（2801）董事會改選中失去經營權，認為財政部違反雙方契約內容，向法院提起訴訟。訴訟經過六年時間，高院更一審今（21）日判決，見解與二審相同，仍判財政部應依約支持台新金取得彰銀經營權，全案可上訴。對此，財政部官員中午時間回覆，「一定會提上訴」，目前仍再細看判決主文，詳細回覆稍晚會發布新聞稿對外說明。

台新金2005年花費365億餘元，標下彰銀22.5%股權，隨後也取得彰銀經營權，不過，台新金一度發起併購案，使得財政部為維護公股權益，卯盡全力阻止、並於2014年第24屆彰銀董事會改選，將經營權搶奪回來。

台新金失去經營權，認為財政部違反雙方契約內容，向法院提起確認契約關係存在，並求償165億餘元，六年訴訟時間，台北地院一審認定雙方契約確實存在，財政部免賠償，而財政部提上訴；二審判決財政部應支持台新金取得彰銀經營權；最高法院於去年將全案撤銷發回更審，而今日高院更一審判決出爐，見解與二審相同，判財政部應依約支持台新金取得彰銀經營權，全案可上訴。

台新金控 財政部 經營權 彰銀

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