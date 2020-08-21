彰銀案更一審今出爐 高院判台新金再勝財政部

台新金控（2887）於2014年彰銀（2801）董事會改選中失去經營權，認為財政部違反雙方契約內容，向法院提起訴訟。訴訟經過六年時間，今（21）日又有新進度，高院更一審今判決，見解與二審相同，仍判財政部應依約支持台新金取得彰銀經營權，全案可上訴。

外界揣測，財政部上訴的機率很高。由於判決剛出爐，財政部官員仍在研讀、討論當中，稍晚應會對外發布新聞稿或對外發言。

台新金2005年花費365億餘元，標下彰銀22.5%股權，隨後也取得彰銀經營權，不過，台新金一度發起併購案，使得財政部為維護公股權益，卯盡全力阻止、並於2014年第24屆彰銀董事會改選，將經營權搶奪回來。

台新金失去經營權，認為財政部違反雙方契約內容，向法院提起確認契約關係存在，並求償165億餘元，六年訴訟時間，台北地院一審認定雙方契約確實存在，財政部免賠償，而財政部提上訴。

高等法院二審判決財政部應支持台新金取得彰銀經營權；最高法院則於去年將全案撤銷發回更審，而今日高院更一審今宣判，見解與二審相同，仍判財政部應依約支持台新金取得彰銀經營權，全案可上訴。

高院今日判決主文指出，確認雙方關於「財政部持有彰銀股份未出售前、且台新金控仍為彰銀最大股東者，財政部應支持台新金控指派的代表人當選彰銀過半普通董事席次」的契約關係存在。