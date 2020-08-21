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數位監理啟動 金管會委託集保結算所建置申報機制

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

新冠肺炎疫情衝擊全球產業，也加速金融產業數位轉型，然而金融業轉型的同時，主管機關更發展監理數位轉型。

透過數位工具，推升台灣金融業的創新發展；因此，監理科技的運用成為我國金融主管機關日益重視的課題。為此，金管會於8月13日公告委託集保結算所建置票券金融公司數位監理申報機制，正式啟動數位監理計畫。

集保結算所為我國唯一的短期票券集中保管結算機構，為市場提供短期票券發行、交易、結算及交割等服務已有十餘年之經驗，將建置票券監理科技平台，作為票券公司與主管機關間資訊傳遞的快捷通道，提供票券公司API自動申報機制及配套措施。

此外，集保結算所將整合金融周邊單位，包括票券公司申報資料、集保結算所票券市場結算交割、櫃買中心債券及聯徵中心授信等微粒化(Granular)資料，並串接金管會銀行局共享平台及檢查局單一申報窗口資料，讓主管機關可藉由互動視覺化之監理分析工具，以大數據即時管理市場狀況，達「精準監理」之效，該案訂於明(2021)年第2季上線。

集保結算所董事長林修銘表示：「集保作為台灣資本市場的大後台，擁有最多元、最豐富的市場數據，如何有效運用這些數據提升台灣金融環境，一直是我們的使命與目標。去年底，前往歐洲取經，考察國際監理科技先進的作法，並委託專家學者研究規劃將監理科技國際趨勢，於我國在地化實踐的藍圖，藉由監理科技的落地，將監理科技國際能量導入臺灣金融監理環境，為金融業者與主管機關創造更多的價值。」

實務上，集保結算所這兩年來已陸續依主管機關或參加人的需求，運用大數據工具提供分析服務，包含提供保險業投資、基金、票券等監理數據，給金管會及中央銀行各局處作監理分析使用，並規劃提供給參加人數據應用服務，協助業者作精準行銷及管理。

今年初，集保結算所與票券公會合作，建置票券市場管理資訊平台(CRM)，預訂於今年第4季上線，提供票券商分析票券市場多元資訊，協助業者拓展業務，進而促進票券市場發展。

後疫情時代，集保結算所將為主管機關與金融業者提供全方位數據分析服務，不僅能提升現有業務效率，更有助於探索黑天鵝或灰犀牛的蹤跡，創造穩健的金融環境，為金融市場帶來安心與信任。

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