日盛Online APP新功能上線 解決存股族痛點

低利率時代使得投資人嚮往成為一個「存股族」，創造被動收入，但存股真的好嗎？有沒有什麽應當注意？

日盛證券總經理黃進明表示，今(2020)年以來，隨著疫情的影響使得市場波動加劇，台股本身具有高殖利率的優勢，在這低利時代，自然容易吸引投資人想運用股票來創造自己的現金流。

投資人這想法非常對，但尚須留意五個重點，以免賺了股利賠了價差。1.要選擇產業能穩定成長； 2.最好是龍頭股或是獲利穩健；3.公司賺的多也要配息的多；4.連續配息的年數要長且填息的次數要多；5.股票每天成交的張數要多，流動性要好。有些僵屍股流動性差，就不建議投資人當作存股標的。

日盛證券有感於投資人在找尋資料上的困擾，並解決存股族痛點，除了投資人可以方便的在APP上查詢股利試算及包領股利之外，近期在日盛Online APP股利專區新增高殖利率、穩定發放、季股利三項查詢專區，這三項查詢功能可以協助投資人從1,700檔個股中，選擇出具成長性且高殖利率的個股，並將殖利率由高而低進行排序。

此外，個股預估殖利率、公告配息/股多少?投資人關心的發放次數、填息次數、以及平均填息的天數都能在一個畫面上就清楚呈現。存股族最擔心的能不能年年配息，則可透過穩定發放頁籤知道；在財務規劃上想要尋找季季領或半年領股息的投資人，季股利頁籤更能方便投資人找到適合自己的投資標的。