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《黃易》失利暫緩開發？網龍：明年仍有大型手遊上市

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

遊戲研發商網龍（3083）昨（20）日晚間發布新聞稿，表示手遊《黃易群俠傳M》市場反應不如預期，現階段會持續深入檢討產品問題，儘快找出核心缺失，在接下來的產品開發中進行大幅修正，也會與國際大廠配合，強化技術合作。網龍強調，遊戲推出時程可能會有所變動，但預期明年仍可保持至少一款大型手遊上市的計畫。

網龍母公司智冠18日參加櫃買中心舉辦的業績發表會，集團財管中心總經理鍾興博在會中表示，《黃易群俠傳M》目前營收和原先預期落差不小，內部將重新檢討IP手遊開發策略，暫緩新遊戲開發計畫，調整研發團隊運作模式。此一宣告引起市場騷動，網龍接連吃下兩根跌停板，昨日收盤價來到48.9元，和波段高點101.5元相比，股價已經腰斬；母公司智冠（5478）也受到波及，兩天內下跌近15%。

網龍總經理呂學森昨日表示，每一次遊戲上市都是一次學習和累積，網龍因為有過去的成功經驗，也容易在主觀選擇上影響研發方向，因此陷入複製經驗的迷思中。他說，網龍未來會以更嚴謹的方式與態度，進行內部組織調整改革，初步將重新調整研發團隊與資源，整合遊戲研發中心，幫助公司應對充滿挑戰的時期；並運用數據分析及共議制度來設計遊戲製作流程，以全面客觀的開發角度貼近玩家及市場需求，希望藉此為網龍的未來發展墊下基石。

網龍也表示，除了自製研發上的調整，也會積極推動IP合作開發計畫，將旗下《天子傳奇》、《尋秦記》、《大唐雙龍傳》、《吞食天地》、《武林群俠傳》及《中華英雄》等知名IP對外開發應用，以更靈活的合作方式同步拓展產品線並強化IP價值，創造更多成功機會。

網龍 手遊 智冠

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