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境內基金 擬收績效費

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北報導
投資人買基金已被收取管理費，投信投顧公會近期通過，境內基金可收取績效費，但仍須經金管會同意。圖／聯合報系資料照片
投資人買基金已被收取管理費，投信投顧公會近期通過，境內基金可收取績效費，但仍須經金管會同意。圖／聯合報系資料照片

投資人買境內基金，除內扣的管理費，未來恐會再被收取「績效費」。投信投顧公會近期通過，境內基金可以參考國外基金收取績效費，也就是當基金賺錢時，基金公司可以從淨值中收取一定比率的績效費用，但若隔天賠了，就必須將績效費還給投資人。

投信投顧理事長張錫昨表示，投信投顧公會近期已通過，境內基金可以收取績效費，收取的公式與機制，初步規畫是從每日淨值來算，從淨值內扣，收取的公式由各基金公司自己決定，但最高不得超過百分之廿，且必須揭露在公開說明書中，供投資人參考。

張錫指出，績效費是按照每一天的淨值去計算，然後到每年底會結算一次，也就是投資人當天被收取的績效費，是以三六五分之一來計算，以絕對報酬來計算，基金如果賠錢了就不會收取績效費。

張錫舉例，假設今日某檔境內基金淨值賺十％，該基金公司訂定的機制是，績效超過大盤六％部分就開始收取績效費，這檔基金淨值多出的四％部分，就會被收績效費，但因為規定每檔基金收取的績效費不得超過廿％，因此績效費就是收取○點八％，但若隔天跌了，績效費就要還給投資人。

金管會證期局表示，投信投顧公會確實最近有建議開放境內基金收取績效費，但目前還沒收到公文，會在收到公文後再評估。目前已有部分境外基金有收取績效費，因為境外基金是依當地國家的主管機關規定進行，但其實境外基金有收取的檔數比率也不高，目前境外基金共一○○九檔，只有五十檔有收績效費。

境外基金 金管會

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