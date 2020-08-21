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ETF 十月將恢復原清算門檻

聯合報 / 記者盧宏奇趙于萱鄒秀明／台北報導
ETF若淨值過低會面臨下市清算。圖／聯合報系資料照片
ETF若淨值過低會面臨下市清算。圖／聯合報系資料照片

投資ETF（指數型基金）常被形容是「懶人投資」，但仍須當心若淨值過低，也會面臨下市清算，金管會先前因應新冠肺炎疫情，放寬債券型以外證券投資信託基金、期貨信託基金的清算門檻等措施，將於九月三十日到期，證交所昨天提醒，屆時基金淨資產價值未回到原標準的相關ETF，皆可能面臨清算及下市風險。

台股昨爆量重挫四一六點，此時又提醒ETF下市風險，證交所主管除強調台股基本面無虞，也表示時機屬巧合。

證交所表示，金管會在三、四月時為避免基金因疫情影響，導致淨資產價值異常波動，放寬債券型以外證券投資信託基金、期貨信託基金的清算門檻至九月底。當時陸續有多檔股票型ETF申請下調清算門檻，並有二檔期貨ETF申請九月底前豁免清算門檻。

由於前述措施即將於九月三十日到期，證交所提醒，屆時基金淨資產價值未回到原標準的相關ETF，皆可能面臨清算及終止上市風險。

業者表示，達清算門檻後並非立刻下市，尚須約一至一點五個月期間，才會完成後續下市清算相關程序，投資人在最後交易日前可決定是否賣出；若持有到基金清算完成後，業者會將剩餘的價值分配給各投資人，匯款時間約為核准下市日之後四十二個營業日。

值得注意的是，元大S&P原油正二昨天馬上受衝擊，股價以下跌百分之二十七開出，直接跳水到一元。投信業者表示，元大S&P原油正二昨天單位淨值約零點九五元，由於恐面臨下市風險，先前的溢價大幅收斂，即股價逐漸回歸原本價值。

九月三十日後清算門檻恢復，以股票型ETF為例，清算門檻將由五千萬元調回一億元。而期貨ETF也恢復原來清算標準。

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