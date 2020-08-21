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匯市淡定 外資未大舉匯出

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導
台股昨日爆量重挫，台北匯市表現相對淡定，盤中新台幣一度升值1.23角，終場在央行尾盤調節下，收在29.522元，貶值1.4分。（本報系資料庫）
台股昨日爆量重挫，台北匯市表現相對淡定，盤中新台幣一度升值1.23角，終場在央行尾盤調節下，收在29.522元，貶值1.4分。（本報系資料庫）

台股昨（20）日爆量重挫，台北匯市表現相對淡定，且中午收盤前還呈升值狀態；匯銀主管指出，即使外資賣超台股逾百億元，但實際匯出金額不如想像多，昨日匯市總成交量11.17億美元，估計外資匯出金額連一半都不到、遠低於5億美元。

匯銀主管說，外資與出口商持續對做，而且出口商賣壓滿重的，所以新台幣匯率盤中最高升抵29.385元，最多升值1.23角。

雖然台股大跌，外資匯出部分資金，讓新台幣實質成交價趨貶，不過全日波動區間非常狹窄，多數介於29.39元至29.41元，終場在央行尾盤調節下，以29.522元作收，貶值1.4分，終止連三升，總成交量11.17億美元；午盤時新台幣為升值1.08角，收29.4元。

國際美元轉強，主要亞洲貨幣幾乎全數翻貶。中央銀行統計顯示，主要貿易對手國韓元昨日貶值0.48%，星幣貶值0.42%，人民幣貶值0.11%，新台幣貶幅只有0.05%，居主要亞幣之末，匯銀主管表示，新台幣超強，怎樣都貶不下去，因為出口商手中美元賣不完，新台幣匯率有支撐，預估後市穩中趨堅。

美國聯準會（Fed）公布7月底會議紀錄，決策者擔心美國經濟從疫情引發衰退後的復甦之路充滿不確定性，官員們正考慮調整貨幣政策，可能讓聯準會維持寬鬆刺激措施的時間比先前說法的更長。

匯銀主管指出，聯準會會議紀錄顯示美國經濟復甦前景堪憂，加上美國新一波的經濟方案談判短期內恐難有結果，令亞股收盤全倒、美元轉強。

新冠肺炎疫情未止，但台灣出口卻持續報佳音。經濟部昨日發布7月外銷訂單連五紅，金額455.7億美元，創歷年同月新高，年增12.4%，近30個月來最大漲幅。

匯銀主管說，外銷訂單表現亮眼，或許可以解釋，為什麼出口商手中握有這麼多的美元排隊等著賣，「時序進入月底了，市場恐將湧現一波出口商拋匯潮，新台幣匯率要大幅貶值，仍屬不易。」

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

新台幣 台幣匯率

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