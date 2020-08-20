金融業競相投入金融科技 今年預估經費近200億元

金管會今（20）日公布，金融業投入金融科技金額持續成長，去年165.2億元，今年預估投入金額有188.8億元，比去年增加14.3%，因基礎已高，成長率明顯小於去年的40%。

金管會綜規處處長林志憲表示，金融業投入金融科技發展的金額穩步成長，金管會將持續協助金融產業的數位轉型及創新，以提升金融業整體競爭力，並達成普惠金融的目標。

金管會前年開始，每年請金融總會調查前一年度國內金融業投資金融科技的概況，去年業者合計投入165.2億元，包括銀行業118.9億元、證券期貨業9.6億元、保險業34億元、周邊單位2.7億元。

今年則預估188.8億元，其中銀行業133.5億元、證券期貨業11.4億元、保險業40.4億元、周邊單位3.5億元。

今年預估投入金額為188.8億元，預計年成長率14.30%，明顯小於去年的增幅40.79%，林志憲表示，主要是基礎已高因素，但金額仍持續增加。

此外，在負責金融科技相關業務員工數方面，整體負責金融科技相關業務員工人數，占總員工人數的比率，去年為2.87%，比前年的2.44%增加。

金融業者與金融科技業者合作情形，去年金融業者與金融科技業者業務合作共104家，其中證券期貨業合作有45家、銀行業有30家、保險業23家、周邊單位六家。

業務合作類型最多的是像Open API、身分認證、智能客服等，其次是大數據、資安、人工智慧、支付等。

在金融科技專利方面，去年申請844件，通過的也有600件