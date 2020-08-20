阻街口多重資產基金申購？金管會：未要求彰銀關掉申贖
街口反映，彰銀對街口投信的多重資產基金申贖款都不收，金管會今（20）日表示，從未要求彰銀關掉所有申贖，若有，是彰銀自己內部的考量。
街口執行長胡亦嘉指出，街口的多重資產基金，至今保管銀行彰銀都不收申贖款，金管會證期局副局長郭佳君對此表示，金管會當初只針對託付寶部分，告訴彰銀要執行相關機制。
至於因彰銀無法分辨是否來自託付寶，所以不收多重資產基金申贖款？郭佳君說，「從未跟彰銀說要求關掉所有基金申贖，若有是彰銀自己內部的考量，不是我們的要求，我們沒有說不行。」
此外，投信投顧公會決議向金管會爭取開放境內基金可以收取績效費，郭佳君表示，投信投顧公會確實開會決議，希望開放境內基金可以收取績效費，但金管會尚未收到建議內容，等收到後再來考慮。
她表示，境外基金因遵循境外規定，目前為止，有50檔境外基金收取績效費，不過，這在1,009檔境外基金中，比率相當低。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言