阻街口多重資產基金申購？金管會：未要求彰銀關掉申贖

街口反映，彰銀對街口投信的多重資產基金申贖款都不收，金管會今（20）日表示，從未要求彰銀關掉所有申贖，若有，是彰銀自己內部的考量。

街口執行長胡亦嘉指出，街口的多重資產基金，至今保管銀行彰銀都不收申贖款，金管會證期局副局長郭佳君對此表示，金管會當初只針對託付寶部分，告訴彰銀要執行相關機制。

至於因彰銀無法分辨是否來自託付寶，所以不收多重資產基金申贖款？郭佳君說，「從未跟彰銀說要求關掉所有基金申贖，若有是彰銀自己內部的考量，不是我們的要求，我們沒有說不行。」

此外，投信投顧公會決議向金管會爭取開放境內基金可以收取績效費，郭佳君表示，投信投顧公會確實開會決議，希望開放境內基金可以收取績效費，但金管會尚未收到建議內容，等收到後再來考慮。

她表示，境外基金因遵循境外規定，目前為止，有50檔境外基金收取績效費，不過，這在1,009檔境外基金中，比率相當低。