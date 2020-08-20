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科技新貴轉戰金融業 金管會放寬金融業負責人條件

經濟日報 / 記者邱金蘭/即時報導

金管會今（20）日宣放寬金融業負責人資格條件，新增資訊、科技、法律、電子商務、數位經濟及企管等人才，可以擔金融業的副總、協理及經理，新規定預計10月上路，有助金融業延攬跨領域專才，因應數位金融發展趨勢。

金管會表示，隨著金融市場多元化發展及數位金融趨勢，金融人才也朝跨領域發展，為使金融業在廣納跨領域人才時，更具效率，將預告修正相關法規，放寬負責人資格條件限制。

金管會主秘陳開元表示，相關法規修正將預告30天，新規定預計10月可上路。

重點包括，金控、銀行、信託業、票券業及信合社部分，增列負責人的資格條件，包含資訊、科技、法律、電子商務、數位經濟或企業管理等專業領域工作經驗10年以上，毋須再經主管機關認可。

證券業在具備各該業所規定的業務員或分析人員資格前提下，增列從事資訊、科技、法律、電子商務或數位經濟等專業領域，具一定工作經驗且成績優良者，得擔任證券業部門主管、業務部門的副總經理、協理、經理及分支機構負責人。

保險業則增列：從事資訊、科技、法律、電子商務、數位經濟、財務會計或人力資源等專業領域的工作經驗10年以上者，得擔任副總經理、協理及經理或與其職責相當之人。

陳開元表示，三業新增放寬的跨領域人才，項目略有差異，主要是考量三業特性不同，例如人力資源及財務會計人才，是保險業比較會用到的人力，但證券業就沒有。

三業放寬的負責人資格條件，適用對象最高階到副總，最低則是經理，但三業仍略有差異，例如銀行、金控到總行經理、信合社可到分社經理，票券到協理。

至於證券業，可到分支機構的經理；保險局則是到總公司經理。

至於總經理，因要負責的層面更廣，不在這次放寬對象內。

此外，這次增納的跨領域人才，銀行業及保險業都受限制，這類人才只能擔任跟專業領域有關的職務。證券業則未受限制，不過，證券業的規定是，這些跨領域人才必須另外具有業務員或分析人員資格。

在資訊、科技、法律、電子商務、數位經濟或企業管理等專業領域工作經驗時間，各業也不同，例如銀行業及保險業都要求10年以上。

證券業則各有不同，券商、期貨及期經都是六年；投信是一到六年；投顧二年；期顧是四年；期信是二年到六年。

電子商務 保險 金融業

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