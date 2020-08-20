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7月十大熱賣境外基金 高達三檔是股票基金

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導

下半年以來，全球股市持續反彈行情，主要指數創歷史或波段新高，投資人也愈趨積極，風險基金大吸金。統計顯示，7月熱賣的十檔境外基金中，高達三檔是股票基金，包括投資人逢低搶進的能源基金。

在3月金融市場大修正時，新興市場債券基金及高收益債券基金受創慘重，資金也快速流失。雖然這兩類基金仍未回到正報酬，但最近投資人信心逐步恢復，資金持續回流這兩類型基金。

境外基金資訊觀測站統計，在7月十大最熱賣的境外基金中，以NN新興市場債券基金最吸金，單月進帳約68億元，其次是聯博全球高收益債券基金，單月吸金約45億元。這兩檔都是長年熱賣基金，都已回補3月的失血金額。

熱賣第三名為貝萊德世界科技基金。NASDAQ指數7月以來持續改寫歷史高點，台股也在7月改寫高懸30年的歷史高點，台灣投資人青睞這檔科技基金，7月大買24億元。

貝萊德世界能源基金則是熱賣第五名，7月吸金逾18億元。事實上，這檔基金2月以來每月都淨流入10億元以上，而且幾乎月月都名列前十大熱銷名單上，顯示積極投資人逢低承接的熱情。

至於施羅德環球進取股票基金，則是熱賣第九名，有65%布局美股，產業則以資訊科技、非核心消費及工業股最多，合占逾50%。基金在3月遭淨贖回23億元，但4月以來累計淨流入30億元。

另外，鋒裕匯理新興市場債券基金、摩根環球高收益債券基金及聯博新興市場債券基金也都頗受歡迎，4月以來持續吸金。

景順環球高評級企業債券基金是熱賣基金的新面孔，也是上月十大熱銷基金中唯一的投資等級企業債基金。這檔基金於今年5月才引進台灣，買氣穩定升溫，三個月來已吸金逾50億元。

多元資產基金雖然持續吸金，但力道減緩。PIMCO多元收益債券基金名列第十名，安聯收益成長基金則退出十名之外。

債券 吸金 新興市場

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