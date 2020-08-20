友邦保險控股上半年獲利 成長5%

友邦保險控股有限公司(港交所股票代號：1299)今（20）日公布今年上半年的財務業績表現，稅後營運溢利上升5%至29.33億美元，反映其有效保單業務的質素及增長。

儘管上半年新業務價值為14.10億美元，低於去年同期；隨著遏制2019冠狀病毒病傳播的措施逐步放寬，該集團的各地市場新業務價值，呈現非常強勁的按月增長。

友邦保險控股的財務狀況維持強健，期內產生的基本自由盈餘上升11%。按香港保險業條例基準計算，友邦的償付能力充足率為328%。

該公司董事會宣布，配發中期股息每股35.00港仙，上升5%，反映該集團強勁的財務狀況，及由2019冠狀病毒病引起前所未見的宏觀經濟及資本市場環境。

友邦保險控股首席執行官兼總裁李源祥說：「我對友邦保險的各個業務市場以迅速步伐和關愛精神應對2019冠狀病毒病大流行所帶來的種種挑戰，並為我們的客戶和社區提供無間斷的支持，感到非常自豪。感謝他們在當下前所未見的時期克盡己職，彼此通力合作，對集團作出寶貴的貢獻」。

李源祥表示，隨著遏制傳播措施放寬，友邦保險控股的業務市場的新業務銷售出現非常強勁的復甦跡象。稅後營運溢利及期內產生的基本自由盈餘之增長，足證友邦龐大並不斷增長的有效保單業務的韌力，以及償付能力充足率維持強勁。

「董事會宣布中期股息上升5%，秉承我們的審慎、可持續及漸進的派息政策，讓本集團可把握未來的增長機遇，並且保持財務靈活性」。

李源祥說，他自今年6月出任集團首席執行官兼總裁以來，一直與集團內的高層領導團隊緊密合作，以制定並落實策略性計畫。

友邦保險控股將利用其顯著的競爭優勢，把公司轉化成更簡單、更迅速及更緊密聯繫的機構。為客戶提供個人化及意義深長的倡議，並利用卓越的技術和數碼工具提供出色的服務。

李源祥說，他非常興奮，帶領友邦保險在其歷史旅途中邁向成功的新篇章，並繼續為其股東締造長期可持續的價值。