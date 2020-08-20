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「好享退」開放二天上千人申購 再掀退休準備熱潮

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導

在基富通平台的「好享退」專案18日重新開放申購，兩天的時間吸引上千人加入退休準備的行列，專案內九檔專為退休準備設計的基金再度引起市場關注。基富通提醒，專案到10月底為止。

基富通董事長林修銘表示，「好享退」專案自18日開放申購以來僅兩天的時間，除了民眾的詢問熱度持續攀高，電話數、來信量都大增，包括原本已經是基富通客戶，但沒有參加好享退的民眾也積極開始投入，更有買過好享退的民眾加碼投資。

林修銘指出，在新客戶方面，由於專案需在基富通平台申購，這兩天申請開戶的民眾超過千人，申請開戶數量較今年的日均量呈現數倍成長，新、舊戶對此專案開放申購的熱衷程度可見一斑。民眾對專案的滿意度及推薦度都高，加上國人對退休準備的觀念日益提升，都是專案大受投資人青睞的原因。

基富通總經理黃致淵指出，專案只開放申購到今年的10月31日。已經是基富通客戶可以直接在平台上申購，還不是基富通客戶者就要把握時間完成開戶，才不會錯過這次專案開放的時間。

黃致淵提醒，專案為提供投資人更低的費用率，參與者連續定期定額扣款24個月都能享有零手續費及專案P級別基金低經理費的優惠，可省下不少投資成本。專案因為是定期定額扣款，參與者也必須在今年12月2日前首次扣款，才算加入此專案，呼籲民眾盡早參加，馬上啟動自己的退休準備。

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