調查：家長支持孩子完成高教比率提高教育金準備降低

英國保誠人壽連續三年透過網路調查了解民眾準備子女教育金的計畫與考量，今年「教育金準備暨親子互動」調查發現，逾六成家長願意支持孩子至大學畢業，占比連三年提高；過半數的父母認為教育金準備200萬以下就夠了，對教育經費的準備及認知有下滑的趨勢。

保誠人壽表示，台灣父母普遍重視子女教育，逾六成家長願意支持孩子至大學畢業(63.5%)，有近三成的家長甚至願意培養孩子到研究所或以上(26.5%)；有超過四成的家長(43%)考慮送孩子出國，主要是希望孩子可以藉以增強外文技能與國際觀，未來可增加更多工作機會。

2020年調查父母對教育準備金的規畫，保誠人壽發現，受訪父母對教育經費的準備及認知有下滑的趨勢，若考量每年物價調整與出國留學費用變化，在子女教育金的準備上，勢必將需要更多的資金，與調查結果相比，足見許多低估子女教育金的需求。

保誠人壽表示，多數父母準備子女教育金的工具選擇仍傾向保守，以定存等相對穩健的工具占比最高(70.9%)，其次為債券(54.5%)。調查也發現，具長期穩健特色的分紅保單，在諸多保險商品中為過半數父母的首選(占54.9%)。

保誠人壽分析，分紅保單除具備壽險保障之外，最大的特色在於透過長期持有，客戶可分享保險公司的經營成果，在穩健的經營與操作之下，近年來英國保誠人壽的分紅保單都有相當良好的分紅比率表現，也是多數人選擇分紅保單做為理財工具的重要原因。

保誠人壽表示，對於家長來說，在孩子成長階段除了陪伴孩子外，做他們最好的後盾也是非常重要的，其中最基本的就是經濟支持上的幫助，如何妥善規畫、準備子女在每一個求學階段的教育基金是父母們重要的課題。