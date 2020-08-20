華南永昌證為彌補虧損 擬減資再增資

華南金（2880）代子公司華南永昌證券公告，為彌補虧損，將減資1.6億股、16億元，減資比率為19.72%，減資後實收資本額為6,511,743,460元，同時，為維持股東結構單一化，也將透過私募方式現增，私募股數360萬股，總額度4,500萬元。

華南永昌證券3月因權證交易虧損47億元，至今仍尚未由虧轉盈，為此，為彌補虧損，華南金今（20）日公告，華南永昌證將減資1.6億股、16億元，減資比率為19.72%，減資後實收資本額為6,511,743,460元，須報請主管機關核准方得進行。

同時，華南永昌證也將以私募方式辦理現金增資，私募對象為該公司100%股東華南金，私募股數為360萬股，以每股12.5元認購，私募總額度為4,500萬元，藉此充實營運資金，健全公司財務結構，也能維持股東結構單一化。

華南金表示，本次私募價格之訂定是參考華南永昌證淨值加計減資設算調整後每股淨值，及參酌華南永昌每股淨值乘以母公司華南金控之股價淨值比後，綜合考量訂定。

另外，先前傳出台灣證券交易所副總經理林長慶將接任總經理一職的消息，今天拍板敲定，將由林長慶接任。據悉，華南金主要是瞄準林長慶的資訊長才，藉由改造華南永昌證的系統，讓交易速度變得更快，以增加其競爭力，如今，該公司董、總以及董事會都到齊，外界也看好能提振沉寂已久的士氣，重新整頓華南永昌證。