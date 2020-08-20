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近期資本市場變化劇烈 永冠現金增資擬申請延長三個月

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

風機鑄件大廠永冠-KY（1589）今 (20)日公告，發行現金增資案擬申請延長募集期間三個月，主因為近期國內外資本市場變化劇烈。

永冠指出，向金融監督管理委員會申報發行109年度申報現金增資發行普通股股票500萬股，每股10元，總額5,000萬元，因近期國內外資本市場變化劇烈，考量股東權益，預計待市場逐漸回穩後擇機進行，因此，擬向主管機關申請延長募集期間三個月，以尋求最適發行時點，維護公司利益及股東權益。

永冠表示，屆時現增的價格將會依照當時的股價，再酌予折價發行。

近期永冠股價漲幅大，被列為警示股，公布自結7月營收8.02億元，創下單月新高，年增19%，單月稅後純益5,807萬元，年增541%，每股純益 (EPS)0.55元。前七個月營收40.68億元，年減2.6%，EPS 1.3元。

永冠指出，新任董事的大股東寶佳集團旗下寶佳資產及嘉源投資兩公司持股，目前持股永冠雖降至11.63%，相較6月股東會持股的異動，尚未達到二分之一，沒有觸及是否遭解任董事的問題。寶佳集團也告知，持股永冠為財務性投資。

永冠斥資52億元設立台灣最大海上風電鑄件廠，日前在台中港用地舉行新廠動工儀式，規劃朝向10MW（百萬瓦）以上風機鑄件供應，新廠二年後完成，預計年產8萬至10萬噸鑄件，除國內市場外，還做為供應亞太區風機供應鏈的樞紐，並有能力外銷歐美市場。

永冠-KY 股東會 鑄件

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