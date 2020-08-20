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胡亦嘉再控濫用權利 金管會回嗆：別外找媒體放話

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

街口託付寶爭議持續發酵！街口支付執行長胡亦嘉今天再次罵金管會「濫用職權」，並爆料金管會為阻擋託付寶上限，發文要求彰銀不准收基金申購款，讓街口投信的多重資產資金無法接受投資人申贖。對此，金管會證期局也回應，指這是彰銀自己的考量；金管會官員也回嗆，要胡亦嘉有事親自到金管會談，不要在外找媒體放話。

胡亦嘉今爆料，指金管會為阻擋託付寶上線，金管會發函要求保管銀行、彰銀，不可受理所有街口來的基金申購款，導致街口投信的多重資產基金無法接受投資人申贖，「金管會不可以這樣濫用職權」，他更直指金管會「權利使人腐化」。

金管會證期局回應，從來沒有跟彰銀說要把所有基金申贖關掉，只有告訴彰銀「要執行相關機制」，所以只有要求彰銀「從託付寶來的資金不能收」，但並沒有要求彰銀從其他管道來的資金不收，彰銀把其他管道資金關掉，這是彰銀自己的內部考量。

胡亦嘉也表示，希望見到證期局局長親自談，但證期局局長都不願見他。對此，金管會官員表示，局長之前有見過胡亦嘉一次，「不會不見他」，局長也知道街口有回函，建議街口不要再找媒體放話，有事情可以親自來證期局談。

金管會 彰銀 街口支付

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