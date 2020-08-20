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保誠人壽調查：準備子女教育金 父母最愛分紅保單

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
資料來源：英國保誠人壽
資料來源：英國保誠人壽

國保誠人壽今(20)日發布2020「教育金準備暨親子互動調查」，結果顯示，選擇保險做為理財工具的父母當中，分紅保單以其長期穩健的特色，在諸多保險商品當中，成為許多父母的首選，占比高達54.9%。

英國保誠人壽分析，分紅保單除了具備壽險保障之外，最大的特色在於透過長期持有，客戶可以分享保險公司的經營成果，在穩健的經營與操作之下，近年來英國保誠人壽的分紅保單都有相當良好的分紅比率表現，也是多數人選擇分紅保單做為理財工具的重要原因。

英國保誠人壽2018年起，每年發表教育金準備暨親子互動調查，採網路問卷調查、選擇題、可複選，今年有效樣本數1,863份。

英國保誠人壽指出，從父母準備子女教育金的工具選擇上，多數父母的理財仍傾向保守，以定存等相對穩健的工具占比最高、達70.9%，次為債券、占54.5%。

根據教育部統計處公布的資料，107學年度(2018年8月到2019年2月期間)高中以上學校學生申請就學貸款的人數達47萬2,351人次，總貸款金額高達198億元，顯示不少家庭在教育金的準備上仍有不足。

向來關心子女教育議題的英國保誠人壽，連續三年透過網路調查，了解民眾準備子女教育金的計畫與考量。

今年進行的2020教育金準備暨親子互動調查，除了探討家長對教育金準備的態度與方法之外，同時也透過調查結果，分析台灣家長在2018至2020三年期間對於教育金準備的趨勢變化，提供給民眾參考。

從英國保誠人壽2020教育金準備暨親子互動調查發現，台灣父母普遍重視子女教育，逾六成家長願意支持孩子至大學畢業(63.5%)，有近三成的家長甚至願意培養孩子到研究所或以上(26.5%)；而在考慮送子女出國留學的意願調查中，有超過四成的家長(43%)考慮送孩子出國。

其考量因素，以「增強外文技能與國際觀，未來可增加更多工作機會」的比率最高，占了82.4%。

2020年調查父母對教育準備金的規畫，發現過半數的父母認為準備200萬元以下就夠了，占比達五成二(52.6%)。

然而，對比2018至2019年的調查結果，超過半數以上的受訪者預計準備新台幣300萬元以上的教育經費，顯示受訪父母對教育經費的準備及認知有下滑的趨勢。

若考量每年物價調整與出國留學費用變化，在子女教育金的準備上，勢必將需要更多的資金，與調查結果相比，足見許多人對於子女教育金的需求，是低估的。

國保 英國

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