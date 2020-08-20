託付寶爭議 胡亦嘉秀公文：8月11日就送金管會 是誰沒誠信?

街口集團託付寶產品爭議持續擴大。對於金管會證期局局長張振山昨日說，希望街口提供託付寶中間區塊鏈等相關作法與說明，但街口卻至今不提供，街口集團執行長胡亦嘉今（20）日拿出8月11日的公文證明，街口早已向金管會說明託付寶的架構，張振山卻說是「街口不提供」，到底是誰沒誠信？

胡亦嘉還說，「我們從頭到尾沒講過『區塊鏈』這三個字，我們一直都是說演算法，為什麼到了證期局局長和金管會主委手上卻變成『區塊鏈』，中間的傳達出了什麼問題？」

胡亦嘉強調，託付寶從未保證收益，「預期年化增長率」是街口金融科技以基金持有的債券部位將獲得的現金流計算，實際計算不可能永遠為正值，現在也願意將「預期年化增長率」修改成「每日額度調整」，並登報再次強調投資人透過託付寶服務申購基金並無保證收益，避免任何可能使投資人誤信有保證收益的疑慮。

「如果金管會認為這樣就可以通過這項產品，我可以在報紙頭版刊登廣告，我絕對沒有保證收益」，胡亦嘉說。

為符合金管會規定，胡亦嘉強調，託付寶是由街口金融科技提供使用者借款服務，與基金買回款項無關，街口投信僅處理投資人的基金買回款作業，且均遵守公開說明書，並未改變基金買回款項給付期間，並沒有提供快速買回服務，並無違反相關規範。

另外，針對金管會擔心的「類擠兌」問題，街口金融科技為確保有足夠資金因應同日大量使用者「提出」所產生高額借貸款項需求，若有資金融通必要時，將向銀行以應收帳款進行貸款，並以使用者贖回基金的指示作為融資貸款的依據，因此「即時撥付」服務的提供則不受影響。

「目前已經有三、四家銀行願意和我們合作」，胡亦嘉說。

為讓託付寶上線，胡亦嘉說，基於尊重主管機關的立場，願意配合有條件式的運行託付寶服務，例如將每人的託付寶每月餘額設定上限為30萬元，或針對類擠兌情況進行壓力測試，以解除疑慮，因沙盒上限為3億元，無法解決主管機關疑慮，街口集團不考慮進入沙盒。

金管會主委黃天牧19日表示，街口託付寶最大的問題在一般投信基金贖回是依照淨值，但街口金融科技強調要用區塊鏈（Blockchain），創造新的演算法即時支付給投資人，演算方法是不是透明，對消費者、投資人的保護，「不是某一個人說了算，而是要禁得起後面的檢視跟考驗」。

證期局局長張振山也表示，街口與金管會溝通順暢，但都是在談進沙盒的程序，且證期局已直接發函給街口，希望街口提供託付寶中間區塊鏈等相關作法與說明，但街口卻至今不提供。