快訊

疑與妻口角…載一家四口失控撞超市 釀妻死2幼兒輕重傷

國泰金調查：兩大因素衝擊 民眾樂觀情緒連2月下滑

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

國泰金（2882）今（20）日發布 8月國民經濟信心調查結果，受到新冠肺炎疫情及美中關係緊張的影響，民眾樂觀情緒持續下滑，連2月下滑至-2.5，風險偏好指數微幅上升至4.7，走揚幅度趨緩。

根據8月國民經濟信心調查結果，全球疫情加速蔓延使景氣展望下降，民眾大額消費行為受到防疫措施影響，國發會最新公布6月景氣對策信號維持黃藍燈，領先指標微幅上揚，景氣緩步復甦，景氣現況指數連4月改善至2.9，但全球疫情加速蔓延，且美中關係緊張情勢上升，壓抑展望指數連2月下滑至1.9。

民眾薪資上漲預期指數走高至-6（7月：-7.7），連4月上揚，大額消費意願指數下降至1.1（7月：7），顯示近期台灣防疫措施再度緊縮影響民眾大額消費行為。

逾八成民眾預期今年經濟成長可保1，疫情影響下民眾認為通膨緩和，主計總處估計今年經濟成長1.67%，通貨膨脹率-0.32%，調查結果顯示，民眾對今年台灣經濟成長率的平均預期值維持在1.4%（7月：1.4%），有85%的民眾認為經濟成長率會達到1%以上。

另外，民眾對今年平均通膨預期值維持在0.41%（7月：0.41%），預期今年通貨膨脹率將低於1%的民眾則維持在92%（7月：92%），顯示疫情影響下民眾認為通膨緩和。

在全球疫情加速擴張，且美中緊張情勢升溫下，台股跟隨主要國家股市行情高檔震盪；調查結果顯示，民眾股市樂觀指數連2月下滑至-2.5（7月：5.2），風險偏好指數微幅上升至4.7（7月：4.3），走揚幅度趨緩。

這項調查於2020年8月01~07日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，成功回收共21,048份有效填答問卷。

疫情 景氣對策信號

延伸閱讀

彰化檢出確診風波 朱學恒：重點在防疫不是趁機鬥爭

綠批中市預算防疫不足 藍酸：逆時中被政風調查怎辦？

土耳其新冠肺炎病例激增 全國性檢查落實防疫

政風查彰化 在野黨團：戳破防疫神話 惱羞成怒

相關新聞

合庫金看房市 呈正向格局

展望下半年國內房市，合庫金（5880）認為，隨著疫情趨緩 ，房市將呈現「價格持平或小幅上漲、成交量微幅增加」的正向格局。

證交所六招嚴管KY公司

康友-KY（6452）爆出掏空疑雲，引發市場關注KY公司監理問題。證交所昨（19）日祭出六大措施，將加強整體KY公司監管...

銀行競爭力評比 榜單揭曉

台灣大學金融中心與台灣金融教育協會共同主辦的2019我國銀行競爭力評比於昨（19）日出爐。財經立法促進院院長黃達業表示，...

金管會：託付寶要經得起檢視

街口集團執行長胡亦嘉日前表示「自己背炸彈往前衝」，「一定要讓託付寶上線」，並且回鍋暫代街口投信董事長，直接對抗主管機關暫...

滙豐攜手伊甸 守護孩子拚地方創生

滙豐集團將「未來的技能（Future Skills）」定為重要的永續發展策略，支持客戶、社區及員工掌握所需的金融知識及工...

元大壽進偏鄉 推展保險與風險教育

元大人壽（2885）多年來持續推廣保障型暨長年期商品，希望提供國人最充分的保障，以發揮保險社會化功能。基於教育從小扎根，針對教育資源...

外匯衝刺年 擴大資金池

合庫金控總經理陳美足昨（19）日指出，今年為合庫銀行的「外匯衝刺年」，將致力擴大外幣資金池、積極強化外匯數位金融力；截至...

康友涉財報不實 金管會追勤業眾信責任

康友-KY驚爆掏空疑雲，恐涉嫌財報不實，面臨下市危機，外界質疑財報簽證會計師是否也有責任。金管會主委黃天牧昨表示，將調閱...

康友掏空帳房聲押 證交所查KY股

海外回台第一上市公司康友-ＫＹ爆出掏空疑雲，ＫＹ公司（回台上市公司）由於營運據點不在台灣，市場關注監理問題，證交所昨祭出...

開發金控獲利回穩 持續進行併中壽計畫

開發金控今天舉辦第二季法人說明會，開發金控上半年累計獲利30.36億元，整體獲利受疫情影響已逐步趨緩。將會在兼顧雙方股東...

公平待客評核 兆豐期奪前三

金融監督管理委員會（金管會）於昨（19）日下午舉行108年度「證券期貨業公平待客原則評核機制業務聯繫暨表揚會議」，兆豐期...

凱基權證 發行創佳績

台股近來交投熱絡，權證市場同樣具有吸引力，凱基證券衍生性商品部資深副總經理黃天仁指出，權證具有槓桿的優勢，與風險可控的特...

熱門新聞

一年贈與財產未超過220萬元 免申報贈與稅

美制裁效應 華為傳砍單供應鏈

愛奇藝要被禁 她剛續約一年崩潰：只想好好追劇錯了嗎？

投資人怕清算！元大原油正2開盤暴跌27%

SIA：華為禁令重創半導體

愛奇藝會員將成「跨境消費」　NCC：不會下架、封網

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。