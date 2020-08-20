國泰金調查：兩大因素衝擊 民眾樂觀情緒連2月下滑

國泰金（2882）今（20）日發布 8月國民經濟信心調查結果，受到新冠肺炎疫情及美中關係緊張的影響，民眾樂觀情緒持續下滑，連2月下滑至-2.5，風險偏好指數微幅上升至4.7，走揚幅度趨緩。

根據8月國民經濟信心調查結果，全球疫情加速蔓延使景氣展望下降，民眾大額消費行為受到防疫措施影響，國發會最新公布6月景氣對策信號維持黃藍燈，領先指標微幅上揚，景氣緩步復甦，景氣現況指數連4月改善至2.9，但全球疫情加速蔓延，且美中關係緊張情勢上升，壓抑展望指數連2月下滑至1.9。

民眾薪資上漲預期指數走高至-6（7月：-7.7），連4月上揚，大額消費意願指數下降至1.1（7月：7），顯示近期台灣防疫措施再度緊縮影響民眾大額消費行為。

逾八成民眾預期今年經濟成長可保1，疫情影響下民眾認為通膨緩和，主計總處估計今年經濟成長1.67%，通貨膨脹率-0.32%，調查結果顯示，民眾對今年台灣經濟成長率的平均預期值維持在1.4%（7月：1.4%），有85%的民眾認為經濟成長率會達到1%以上。

另外，民眾對今年平均通膨預期值維持在0.41%（7月：0.41%），預期今年通貨膨脹率將低於1%的民眾則維持在92%（7月：92%），顯示疫情影響下民眾認為通膨緩和。

在全球疫情加速擴張，且美中緊張情勢升溫下，台股跟隨主要國家股市行情高檔震盪；調查結果顯示，民眾股市樂觀指數連2月下滑至-2.5（7月：5.2），風險偏好指數微幅上升至4.7（7月：4.3），走揚幅度趨緩。

這項調查於2020年8月01~07日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，成功回收共21,048份有效填答問卷。