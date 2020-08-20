投資人怕清算！元大原油正2開盤暴跌27%

元大S&P原油正2（00672L）將在10月起恢復期信ETF原清算規定，元大投信19日特別在各大平台宣傳，該ETF 10月會否清算自8月19日起計算，雖然距期限日還有大段時間，但投資人看來是不抱太多希望，大舉出脫籌碼，元大S&P原油正2今（20）日以暴跌27%開出，股價直接跳水到1元！

元大S&P原油正2今開盤狂跌27%，遠比該ETF淨值結算出下跌0.6%大許多，代表賣壓大舉湧現，投資人搶拋售。也因為ETF股價暴跌一舉讓溢價從前天的20%-30%，暴減到7.5%，是該ETF 4月籌碼告罄以來最小的溢價。

元大投信為提醒投資人注意清算風險，特別在19日、也就是適用舊有下市規定的前30個營業日通知，呼籲投資人留意該ETF進入會否清算的「倒數期」。此前不管元大S&P原油正2淨值多少，即使19日前曾高到5元（雖實際上不是如此），10月1日會不會清算都是看8月19日至9月30日的平均淨值而定，意味現在起的每一天，ETF結算出多少淨值都更加重要。

元大投信也提醒，若10月1日不幸向主管機關申請元大S&P原油正2清算，也不會馬上看到ETF下市，估計還有25個營業日能買賣。但由於元大S&P原油正2淨值太低，最新結算出才0.95元，距2元下市門檻還差了110%，不少投資人乾脆今天出清籌碼。