元大金控通過ISO 50001能源管理系統驗證

全球能源量使用持續增加，造成溫室氣體排放量不斷提高，元大金控（2885）集團能源使用以用電產生的排放量為最大占比，為了共同對抗全球暖化，自2016年起導入ISO 50001能源管理系統起，全面提高能源使用效率，能源管理績效整體提升近10%、減少碳排放逾4,000公噸，相當於超過10座大安森林公園每年的減碳量，並且通過英國標準協會臺灣分公司(BSI)頒發ISO 50001能源管理系統驗證。

ISO 50001能源管理系統是以最新國際標準和落實減碳行動為基礎，此標準具體說明能源管理系統的要求，有利於企業發展施行能源政策、鑑別重大的能源使用及能源消費，透過建立與實現能源管理目標、標的、行動計畫，採取相關管控措施以達成能源績效。2016年元大銀行率先建置ISO 50001能源管理系統，同年7 月通過驗證；2017 年元大證券與元大投信也相繼投入，並於同年4 月取得驗證，後續推動至證金及金控自有大樓，以持續改善能源使用效率，降低環境衝擊。

為了以數據化、即時性與連續性資訊計算能源耗用情形，2019年元大金控導入「智慧節能服務-大樓節能系統」，藉由現況評估、系統導入評估、模擬成效、現場安裝、實地驗收、正式啟用等六大步驟執行專案內容，透過該系統即時在線監測，取得連續型用電耗能情形，以評估高耗能設備運轉效率，做為長期減碳目標，科學化設定的依據。

目前元大金控集團已有9棟自有大樓取得ISO 50001能源管理系統驗證，為更有效達到節能減碳績效，規劃至2021年全台自有大樓皆能完成能源管理系統建置，並通過相關驗證，以呼應聯合國永續發展目標(SDGs)氣候行動議題以及巴黎協定(Paris Agreement)所形塑的低碳經濟發展