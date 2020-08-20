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證交所六招嚴管KY公司

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導
康友-KY爆出掏空疑雲，證交所昨日祭出六大措施，將加強整體KY公司監管制度。（本報系資料庫）
康友-KY爆出掏空疑雲，證交所昨日祭出六大措施，將加強整體KY公司監管制度。（本報系資料庫）

康友-KY（6452）爆出掏空疑雲，引發市場關注KY公司監理問題。證交所昨（19）日祭出六大措施，將加強整體KY公司監管制度，並規劃近期邀集承銷商及會計師事務所研商如何進一步強化監理，以保障投資人權益及提升市場信心。

證交所提出的六大措施，首先為增加監理頻率。對於被列入財務重點專區的KY公司，將增加監理頻率及預警性指標，提高投資人的風險意識。

其次，證交所研議增加會計師函證頻率。過去僅年報發布時，需要會計師函證，但考量銀行存借款、營業收入、應收帳款等重要會計科目及公司資產設質情形，對財務報表表達之適當性具重大影響，證交所研議將增加會計師函證頻率，以即時發現異常。

第三，強化與會計師訪談作業。證交所將透過與會計師訪談作業，建立雙向溝通互動平台，提醒應加強注意核閱或查核重點，使平常核閱或查核工作品質更為嚴謹。

第四，擴增外部企業信用資訊之蒐集管道，以更即時掌握企業股票質借等資金運用及營運狀況。

第五，拜訪公司主要營運據點。證交所將協同會計師至公司主要營運據點，觀察公司運作情形、瞭解營運狀況及公司治理情形。

第六，證交所已函請KY公司增加法說會召開頻率，並盡量由董事長或獨立董事親自出席，增加投資人信心。透過不定期辦理法說會，可提供投資人更即時多元的產業動態或營運資訊，藉此說明公司經營方向、目標與願景，有助投資人瞭解公司未來發展方向。

【記者楊筱筠／台北報導】康友-KY因未繳交第2季財報，董事長黃文烈涉嫌掏空公司遭通緝，外界質疑會計師事務所是否有責任？金管會主委黃天牧昨（19）日指出，已經要求證交所調閱會計師工作底稿，查證會計師是否有善盡其責任，假設有責任，一定會循程序處理。

黃天牧說，負責康友-KY的勤業眾信會計事務所，是世界知名的事務所，近期將會對外說明此案。

針對制度面改革，黃天牧說，現階段KY公司機制比IPO嚴格，例如每年實質財報實審、內控、上市前必須來台開業績說明會等等。

但為了更精進改革制度面，近期證交所將邀其相關承銷商、會計師事務所討論KY公司管理制度強化細節。黃天牧強調，康友-KY目前仍是個案，交易所會考量外界想法以及就制度面再度檢討。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

證交所 康友 黃天牧

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