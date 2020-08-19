調查顯示：面對疫情 87%台灣投資人調整投資組合

施羅德調查顯示，面對疫情，87%的台灣投資人會調整投資組合，積極程度高於全球及亞洲平均。雖然其中有六成多轉為低風險投資，但也有逾三成將投資組合調整得更積極。

「施羅德全球投資人大調查」顯示，在疫情爆發前，雖然有多達94%的台灣投資人會定期檢視投資表現，卻也有6%的投資人很少或幾乎不關注。不過，在疫情爆發後，所有投資人都變得開始關心投資表現，有71%的投資人至少一個月會關心一次。

隨著關注投資表現而來的，是因應市場變化做出投資組合調整。調查顯示，在今年3月股市經歷大幅震盪期間，台灣有87%投資人因此調整投資組合，高於全球（78%）及亞洲（83%），其中有76%是調整投資組合的風險程度。

有62%的台灣投資人將投資組合的「部分」或「絕大部分」轉為較低風險投資（其中，37%的投資人將投資組合的「部分」或「絕大部分」轉為現金）。值得注意的是，也有34%的投資人將投資組合的「部分」或「絕大部分」轉為較高風險投資。

施羅德投信總經理謝誠晃分析，在調整投資組合的投資人中，有三成多增加高風險投資，顯示有些投資人有「價值意識」，將3月的市場修正視為機會。不過，股債市反彈幅度已高，未來上揚空間可能有限。投資人不宜因為目前的情緒樂觀，就對未來抱有過度期待，應當適度做好風險管理與規劃。

至於收益預期部分，謝誠晃提醒，全球市場持續在超低利環境，收益目標也應當考量實際的狀況。投資人如果要兼顧收益及考量風險，複合型的環球收息債產品會是不錯的選擇，相信仍會是未來主流。

「施羅德全球投資人大調查」為施羅德投資集團自2016年開始，每年針對全球32個國家、超過23,000名投資人進行調查，今年調查期間為5月5日至6月12日。