快訊

當「台灣人」！林書豪證實入籍中華民國

調查顯示：面對疫情 87%台灣投資人調整投資組合

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導

羅德調查顯示，面對疫情，87%的台灣投資人會調整投資組合，積極程度高於全球及亞洲平均。雖然其中有六成多轉為低風險投資，但也有逾三成將投資組合調整得更積極。

「施羅德全球投資人大調查」顯示，在疫情爆發前，雖然有多達94%的台灣投資人會定期檢視投資表現，卻也有6%的投資人很少或幾乎不關注。不過，在疫情爆發後，所有投資人都變得開始關心投資表現，有71%的投資人至少一個月會關心一次。

隨著關注投資表現而來的，是因應市場變化做出投資組合調整。調查顯示，在今年3月股市經歷大幅震盪期間，台灣有87%投資人因此調整投資組合，高於全球（78%）及亞洲（83%），其中有76%是調整投資組合的風險程度。

有62%的台灣投資人將投資組合的「部分」或「絕大部分」轉為較低風險投資（其中，37%的投資人將投資組合的「部分」或「絕大部分」轉為現金）。值得注意的是，也有34%的投資人將投資組合的「部分」或「絕大部分」轉為較高風險投資。

施羅德投信總經理謝誠晃分析，在調整投資組合的投資人中，有三成多增加高風險投資，顯示有些投資人有「價值意識」，將3月的市場修正視為機會。不過，股債市反彈幅度已高，未來上揚空間可能有限。投資人不宜因為目前的情緒樂觀，就對未來抱有過度期待，應當適度做好風險管理與規劃。

至於收益預期部分，謝誠晃提醒，全球市場持續在超低利環境，收益目標也應當考量實際的狀況。投資人如果要兼顧收益及考量風險，複合型的環球收息債產品會是不錯的選擇，相信仍會是未來主流。

「施羅德全球投資人大調查」為施羅德投資集團自2016年開始，每年針對全球32個國家、超過23,000名投資人進行調查，今年調查期間為5月5日至6月12日。

羅德 疫情

延伸閱讀

施羅德全球調查／台灣投資人 樂觀報酬率

挪威主權基金 上半年大虧

NBA／二輪新秀準大三元 快艇延長賽險勝雷霆

黃金閃崩！是漲多休息還是趨勢扭轉？歷史經驗透露這訊息…

相關新聞

第二屆公平待客評核 兆豐期貨獲期貨商前三名

金管會於今（19）日下午舉行108年度「證券期貨業公平待客原則評核機制業務聯繫暨表揚會議」，兆豐期貨榮獲期貨商前三名的殊...

員工中頭彩的金控果然旺！吳東亮買保德信賣彰銀 解析台新金妙算

今年以來吳東亮一路打順風球，從6月彰銀股東會如願以償、廖燦昌事件意外助攻，到祭出「買保德信賣彰銀」，一舉買下保德信人壽，一招解二套。難怪市場人士戲稱，「連員工都會中頭彩的金控，今年果然旺得很。」

康友涉財報不實 勤業：已終止委任

KY康友製藥公司（6452）驚爆掏空疑雲，恐涉嫌財報不實，金管會主委黃天牧今天表示，是否進一步追究責任；已要求證交所調閱...

美元持續探底　瑞銀估黃金短期可望衝高到2300美元

美元持續探底，帶動金價重新站上2000美元關卡，瑞銀今指出，上週金價跌勢只是曇花一現，維持金價至今年底站穩2000美元的...

凱基銀主辦興富發百億聯貸簽約 首件不動產成屋聯貸

凱基銀行統籌主辦的興富發建設股份有限公司一百億元聯貸案，已成功募集完成。今天由凱基銀行總經理曹慧姝代表銀行團，與興富發建...

酷夏來點清涼手搖飲 用LINE Pay消費享優惠

今年夏季氣溫屢創新高，炎熱的天氣來杯手搖飲成了大家消暑解渴的良伴。一卡通公司攜手LINE Pay響應政府振興三倍券政策，...

新台幣午盤升值1.28角 暫收29.39元

新台幣今天午盤以29.390元兌1角元，升值1.28角，成交金額為4.2億美元。

什麼是金融機構壓力測試？ 央行說給你聽

「什麼是金融機構壓力測試？」中央銀行今（19）日於臉書粉絲團上發布貼文指出，金融機構壓力測試主要目的是模擬在一些極端情況...

新台幣早盤大漲1.48角 站上29.37元

新台幣今（19）日早盤以29.510元兌1美元，升值0.8分開出。

永豐金證 教戰ETF投資

存股量能持續成長，存股標的怎麼選，熱門標的有哪些？永豐金證券表示，分析「豐存股」平台7月資料，台、美股市都由指數型ETF...

後疫情時代 留意兩大保障風險

隨國內新冠肺炎疫情受到控制，國人生活禁令不再緊繃。不過這波疫情也普遍增強民眾的風險意識，各家保險公司快速應變，推出保單相...

疫情危機 健康險逆勢成長

新冠肺炎疫情讓民眾更留意自身健康保障，近期健康險投保增加許多，壽險公會昨公布今年前七月總保費收入，其中受到疫情影響，與金...

熱門新聞

華為下個受災戶 點名記憶體

康友-KY恐下市 會計師：業界不可能接手財報

蔡伯府開620萬元支票遭退票 寒舍：與公司無關

大陸廠為何打不贏台積電 網：這點是關鍵

一年贈與財產未超過220萬元 免申報贈與稅

洪水樹賣可成金雞母...三考量

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。