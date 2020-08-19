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中信證券主辦永冠三KY可轉債競拍 今開始投標

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

中國信託綜合證券主辦永冠能源科技集團有限公司(簡稱「永冠-KY」，股票代號1589)發行總面額新台幣15億元之無擔保轉換公司債「永冠三KY」(債券代號15893)，採競價拍賣方式承銷，今(19)日開始投標，競拍底標價為100元，每人最高得標張數合計不超過1,275張。

投標期間自今年8月19日至8月21日三個營業日，預計今年8月25日開標、今年9月3日於櫃檯買賣中心掛牌。

永冠三KY發行總張數共1萬5,000張，扣除依法承銷團保留自行認購2,250張，其餘1萬2,750張採競拍方式辦理公開銷售，轉換溢價率102.49%，轉換價格為100元。

可轉債為兼具股權及債權性質之有價證券，永冠-KY現股上漲時，投資人可轉換為現股出售，以實現資本利得；若未達轉換價格，投資人亦可於發行滿三年時執行賣回權，依面額之101.51%賣回予發行公司，或持有至到期五年時，由公司依面額以現金償還。

永冠-KY為全球主要風力發電機、注塑機、工具機、產業機械等設備廠商之首要鑄件供應商。今年第2季受惠於風電景氣旺盛及中國大陸風電搶裝潮，能源類鑄件產能持續滿載，每股稅後盈餘1.82元，季成長率272%，第3季步入傳統出貨旺季，且近期生鐵報價持續走低，毛利可望大幅成長。

以全球的風電供應鏈來說，為降低發電成本及維運成長，無論是離岸或是在岸風機，大型化是未來主流。目前全球只有歐洲與中國大陸有能力供應大型鑄件，歐洲地區的供應鏈因成本、法規等問題，增加產能緩慢。

中國大陸近年關稅等貿易壁壘，組裝廠多急於尋找中國大陸以外的生產線。

永冠-KY本次籌措資金將用於昨(18)日動土的台中廠，以建置風電大型鑄件，新廠緊鄰國際風電大廠西門子歌美颯(Siemens Gamesa)、三菱重工維特斯(MVOW)旁，且廠房距離港口不到3公里，方便運輸至各大風廠，可節省陸運成本。

政府積極發展離岸風電政策，將帶動國產供應鏈營運動能，近期風電產業相關個股表現強勢，深獲市場投資人關注。

中國信託證券致力推動最佳金融服務，去(2019)年獨家承作首檔採用競拍之可轉債「康控一KY」創下業界先例，截至目前市場採競價拍賣之可轉債加計「永冠三KY」共18檔，可轉債競拍蔚為承銷主流，中信證券的可轉債競拍總案件數，及其中的KY案件數，市占率皆為市場第一。

永冠-KY 離岸風電 競拍

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