匯豐支持伊甸象圈工程計畫 十年投入4200萬元

滙豐集團將「未來的技能（Future Skills）」定為重要的永續發展策略，支持客戶 、社區及員工掌握所需的金融知識及工作技能，以助他們在全球經濟中取得成功 ，在台灣滙豐銀行成為伊甸基金會的公益夥伴，10年多以來共投入超過4,200萬元捐款，從孩童到青年，從就學到就業，從個人到社區，一路陪伴孩子長大，並在協助孩子技能培力之中同時達到地方創生，歷年來已累積將近3萬人次孩子受惠。

伊甸基金會近期針對所服務的社區協會進行調查，結果顯示，台灣社區發展面臨缺乏在地就業機會、青年人口外移嚴重以及家庭功能不彰等三大困境，將近七成的社區認為「職業探索與對學習未來的規劃」，是社區孩子目前最需要幫助的項目，其次則為自信心建構與家庭環境。

滙豐自2006年開始，投入伊甸基金會弱勢社區象圈工程計畫，至今已邁入第15 年，滙豐（台灣）總經理陳志堅表示，滙豐自創立以來，一直致力為社區的長期繁榮作出貢獻，其中的重點之一就是聚焦於協助員工及社區發展與提升所需的就業能力和技能。由於認同伊甸推動的象圈工程計畫，因此與伊甸攜手扮演「大象 」角色，一同圈起社區的支持網絡，守護偏鄉社區孩子，並隨著「小象」長成「 中象」，更進一步投入協助偏鄉青年們的職涯規畫，同時結合社區發展，希望進一步協助達到青年返鄉，社區發展出地方創生的效益。

伊甸基金會執行長林文賓指出，伊甸象圈工程計畫不提供社區一套「解方」，而是透過專業陪伴及導入來自各界委員的專業知能，建構社區服務根基，陪著社區一起成長，讓「選擇」 成為他們的權利。