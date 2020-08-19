合庫金全力衝刺外匯 加強振興經濟

合庫金控（5880）今（19）日舉行109年第2季法人說明會，採取線上方式，由金控總經理陳美足主持， 揭示上半年經營績效，受新冠肺炎疫情、美中貿易戰等因素影響下，國際經濟情勢嚴峻，金融市場大幅波動，合庫金合併稅後淨利達80.52億元，較去年同期僅微幅減少5.21%，總資產較去年同期成長8.14%，每股盈餘(EPS)0.58元、ROE 7.09%及ROA 0.42%。

獲利貢獻方面，獲利主體仍來自於子公司合庫銀行，獲利占比約85%，109年上半年稅後淨利69.70億元，每股盈餘(EPS)0.67元、ROE 6.05%及ROA 0.39%。其中，存放款業務動能穩健，餘額持續增加，而在手續費收入表現部分，法人金融業務手續費淨收益，較去年同期成長約22%；財富管理業務中之信託理財手續費收入，亦較去年同期成長近三成。

在其它子公司部份，合庫人壽今年上半年獲利較去年同期成長25%，合庫投信獲利較去年同期成長98%，合庫證券獲利較去年同期成長50%，在今年以來金融情勢巨幅震盪之中，仍然屢創佳績。

合庫銀行將109年定位為「外匯衝刺年」，除戮力擴大外幣資金池，更積極強化外匯數位金融力，截至109年6月底止，外幣存款已衝破新台幣5,000億元大關，較去年同期成長16%，並陸續推出外幣數位存款帳戶、多幣別夜間線上換匯、APP匯率到價通知、預約週期性結匯等外幣數位服務。下半年將持續積極吸收外幣存款，加強拓展外幣數位存款帳戶，賡續推動「境外資金回台」方案，並評估客戶需求，優化外匯數位平台功能，完善外匯數位金融服務。

合庫銀行配合政府政策，加強推動政策性貸款專案不遺餘力，於今年7月推出「兆元振興融資方案」，合庫銀行針對六大核心產業、國際鏈結布局、創新及轉型升級等對象，提供優惠利率，期限至110年6月30日，截至7月底累計核准額度約403億元。

展望下半年，面對低利率環境及疫情風險仍在，合庫金將更審慎尋求業務利基，積極拓展各項業務，持續擴增海外營運據點，深化整合行銷及業務合作，加速推出創新服務，優化數位平臺，以提升營運效率與客戶體驗，並隨市場變化動態調整重點業務，打造子公司合庫人壽為第二獲利引擎，持續朝集團獲利多元化之目標邁進。