永達保經提醒 保單規畫回歸保障本質

永達保經今(19)日表示，為了讓保險回歸保障本質，金管會整頓保險業賣高利儲蓄險、勸誘高齡者買保單等亂象；因應新規，民眾的保險觀念已從「家人使用」移轉到「自己使用」，使得保險商品選擇獲青睞的比重也有所改變。

無論法規如何變化，保險規畫或是風險移轉本來就是一個超前部署的觀念，跟著自己的人生各階段，檢視自身與家庭的保障需求，保單是否符合現階段需求，更是不能忽略。

例如，結婚生子、退休規畫等，透過專業保險經紀人推薦，在可負擔的預算範圍內盡量先讓風險高的因子有所保障，尤其身為家庭經濟支柱階段，應優先規劃中斷收入對家庭影響的風險。

在這賺錢不易的年代，善用保險功能，讓退休生活更有選擇權，有了足夠的老本與保障，面臨老後的生活踏實又安心。

根據衛生福利部統計，2019年國人平均餘命達80.9歲，但健康餘命卻只有72.3歲，等於晚年不健康的日子可能長達8.6年。

另據統計，2019年底持重大傷病卡者已達90萬人，平均每25人就有一人領重大傷病卡，重大傷病已成為國內醫療資源顯著的負擔。基於健康的考量，民眾應該先將醫療的重大傷病險、實支實付及長照風險補足。

尤其國人很重視長照議題，長照商品也相當多元，除了大家較熟悉的長照險與失能扶助險，也有針對特定疾病理賠的類長照保單，補足不同類型的長照需求，民眾可以定期險搭配終身險方式，趁早規劃。

永達保經指出，人口老化、平均餘命增加的風險，退休將成為未來保險商品的重要訴求。

隨著儲蓄險降溫，國人退休風險需求增加，透過時間複利效果的增額終身壽險，長年期繳交，降低準備壓力，建立長期退休規畫，退休金累積將十分可觀。

部分商品更提供繳費期滿後可申請轉入投保年金，也能創造穩定的退休金流。

對於每年有出國規畫或是手邊就有外幣的民眾，可考慮搭配高額保障的美元利變型壽險商品，透過多元配置累積退休金的同時，也能滿足資產傳承配置需求。