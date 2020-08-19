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富邦產險攜手台中榮總、奇美醫院 醫療費可用保險金抵

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

繼加入保險保全理賠聯盟鏈後，富邦產險宣布，即日起與台中榮總及奇美醫院展開異業合作，推出富邦產險保險金代墊醫療費用服務。

當保戶在台中榮總及奇美醫院就醫住院時通知富邦產險，富邦產險將以保險金給付醫療費用，直接減輕保戶的醫療費用負擔與後續理賠作業，與保戶「醫」起安心就醫。

過去民眾就醫住院時，不僅可能面臨龐大醫療費用負擔，出院後還需要申請醫師診斷書及收據等相關文件，再向保險公司申請理賠給付，在尚未恢復健康的狀況下實屬不便，對醫療院所而言，也是不小的行政成本。

有鑑於此，富邦產險與台中榮總及奇美醫療體系所屬的奇美醫院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院合作，在保戶同意啟動「保險金代墊醫療費用服務」後，醫院將提供住院相關資訊給富邦產險。

此舉有助富邦產險加速理賠審核作業，將以保險金直接代墊醫療費用，讓保戶在住院期間不必擔心費用負擔，出院後也能安心靜養，免於舟車勞頓申請理賠，醫療院所亦可節省行政作業成本，創造民眾、醫院及保險公司三贏局面。

富邦產險表示，醫起安心專案-保險金代墊醫療費用服務，目前與台中榮總及奇美醫療體系的奇美醫院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院合作，未來將持續與全台各家醫院接洽，期許運用科技兼顧保險及醫療保障，讓更多保戶享有保險科技帶來的便利服務。

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