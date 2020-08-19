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台新銀行YBO志工營 培養下一代服務精神

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
2020年台新銀行YBO志工營，由台新銀行志工伙伴帶領同學們熱情參與。台新銀行/提供
2020年台新銀行YBO志工營，由台新銀行志工伙伴帶領同學們熱情參與。台新銀行/提供

暑假期間，許多家長都費心為子女安排豐富的暑期活動，增加課業以外的知識與技能。台新銀行客群經營處資深協理楊郁敏表示，台新銀行觀察到現行VIP客戶對於子女教育的重視，規劃一系列結合社會公益的台新銀行YBO志工營活動，邀請高中職階段的YBO青少年會員參與，希望透過充實的志工訓練課程，培育學科外的核心素養及多元發展與服務關懷精神，同時體會擔任志工的意義與內涵。

楊郁敏指出，自2019年課綱上路後，孩童們的教育形式早已不再侷限於傳統的升學考試範疇，更重要的是如何將知識實際運用在日常生活中。

該行YBO志工營系列活動特別採兩階段的課程規畫，第一階段參加的學員必須先完成志工訓練課程，內容除了邀請專業講師傳授擔任志工的意義與內涵，教導如何與學齡兒童互動相處，另外也透過台新獨家設計的理財桌遊，學習專業的金融知識。

第二階段則會實際到社福團體親自參與公益服務，YBO志工們會將學習到的概念，經由完整的活動規畫，在社福團體陪伴學齡兒童一起遊戲及學習成長，YBO志工們也可發揮自己小小的力量傳遞愛與關懷。

台新銀行長期致力於社會公益，台新銀行公益慈善基金會首創國內網路公益活動「您的一票，決定愛的力量」，已經堂堂邁入第11年。

台新銀行秉持這樣永續關懷的企業經營理念，也希望能透過YBO志工營的相關活動，將推廣關懷社會的理念並傳達給下一代以及社會大眾，並透過學員們在未來落實於生活中並回饋社會，真正協助學員們多元學習成長，並為社會帶來更多正向循環。

為滿足不同理財需求的顧客，台新銀行財富管理會員制度為VIP客戶量身打造專屬會員權益，並首創家庭會員結合兒童帳戶機制，將理財配置由個人延伸至全家人，並依照家庭成員的生涯階段進行規畫，全家人還能共享優惠權益。

用心的服務也榮獲The Digital Banker「最佳下一世代服務推薦獎」、The Asset「最佳下一世代財富管理經理人獎」等國外機構肯定。

即日起民眾全新申請加入YBO兒童會員，可獲得小小銀行家生活記帳本，若加入家庭會員，整戶可獲贈存摺包乙只，並可享專業團隊協助規劃全家人的資產配置及傳承計畫。

志工 台新

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