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新安產居家綜合險 理賠不扣折舊

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

新安東京海上產險今天(19日)表示，推出「好心安居家綜合保險」，提供民眾更全面的居家住宅防護，保障範圍除了涵蓋一般住宅火災與地震基本保險中的財物損害、第三人責任、玻璃損壞、住宅地震基本保險，及今年新制加入住宅颱風及洪水災害補償保險之外，輕損地震造成的不動產、動產受損也有賠。

其最主要特色在於動產、不動產保額共用，理賠不扣折舊、實損實賠；此外，第三人責任保險的高額保障，可大幅減輕意外事故遭第三人求償時的經濟壓力。

對不少家庭來說，房屋是重要資產，對於重要資產的防護，事先的損害防阻及事後的填補修復缺一不可，既然砸了一生心血買房，相關保障當然省不得。

新安東京海上產險發言人暨副總經理呂文泉表示，民眾向銀行辦理房貸時，多半會配合投保住宅火災及地震基本保險，但一般型住宅火險保障相當有限，動產、不動產保險金額分開計算，尤其屋內動產最高保障80萬元，且理賠時還要被扣折舊，等於民眾領到的保險金會更低。

地震基本保險方面，只有當房屋因地震達到全倒或半倒的「全損」嚴重損害，才會理賠最高150萬元，明顯無法為住家提供適切的保障。

新安東京海上產險的好心安居家綜合保險，提供動產、不動產保險金額彈性共用且實損實賠的保障，如最常因火災、閃電雷擊、爆炸、意外事故所致之煙燻導致受損的裝潢、家電、家具等動產，在保險額度內，損失有多少理賠就有多少。

由於不是每次地震都會造成住宅「全損」的重大損害，當住宅及屋內動產因地震輕微受損，也能以輕損地震附加條款獲得保障。

針對住家發生意外事故可能造成第三人身體受傷或財物受損，如家裡失火濃煙燻導致鄰居嗆昏，或火災意外延燒到鄰居房屋，好心安居家綜合保險提供第三人責任保險每一事故保額最高1,000萬元，保險期間內最高4,000萬元的高額保障，讓民眾將可能的求償風險通通轉嫁給產險公司。

為避免意外事故發生悔不當初，事前的損害防阻，如住宅加裝火警警報器或滅火器、隨時記得關閉瓦斯等不可少。

事後的損害填補，如保險規劃也應超前部署，新安東京海上產險建議民眾考慮住宅保險時，應將可能面臨的火災、地震、對第三人的責任等風險皆列入考量，以提高居家安全保障。

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