康友面臨下市會計師有疏失？金管會調工作底稿進行調查

康友-KY遭證交所停止交易，董事長黃文烈涉嫌掏空公司遭到通緝，面臨下市危機，外界質疑財報簽證會計師是否也有責任。金管會主委黃天牧今表示，勤業眾信會計師事務所會先對外說明，金管會證期局也會調閱會計師的工作底稿，確認工作是否有疏失，若有疏失將依會計師法提審計委員會，有具體事證金管會將懲處。

黃天牧表示，金管會過去有罰過會計師，也有停業過，勤業眾信會計師事務所是世界知名的會計師事務所，「對自己的會計師簽證應該有一定程度的考核」，各別會計師的情況，應該由勤業眾信會計師事務所對外完整說明。

黃天牧也指出，目前證期局將先調閱會計師的工作底稿，調查其工作責任，與是否有疏失，若有疏失，將依照會計師法提審計委員會，再由金管會複審，有具體疏失事證將進行開罰。

第一上市公司（KY）的財報是否有必要在制度面上修正？黃天牧也表示，目前康友是個案，不能擴及所有第一上市公司，過去金管會對KY公司的要求比一般初次上市公司還要嚴格，每年都要做財報實審，每一年都要來台灣，上市前還要做業績說明會，每兩年要做實地查核看公司在對岸的營運情形。

但因今年受到疫情影響，會計師無法到對岸實地查核，這是否將造成財報疏失？黃天牧強調，今年因為疫情，金管會開放會技師以替代查核方式取得資料，但不能因此影響到查核品質，不能以疫情作為理由影響到財報品質。