開發金Q2獲利回穩 將以ESG帶動業務成長動能

開發金控（2883）今（19）日舉辦第2季法人說明會。開發金控2020年第2季自結稅後純益35.24億元，上半年累計純益30.36億元，另整體獲利受疫情影響已逐步趨緩，開發金控7月自結稅後純益22.63億元，為今年單月新高；累計前七月稅後純益53億元，每股稅後純益（EPS）0.36元。開發金控表示，全面將ESG議題納入投資分析及決策過程，預計將帶動新一波業務成長動能。

開發金控致力業務發展之際，自許為責任投資的領頭羊，2020年榮獲第六屆上市上櫃公司治理評鑑Top 5%；開發金控與中國人壽連續三年獲選倫敦富時社會責任指數（FTSE4Good Emerging Market Index）及台灣永續指數（FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index）成分股。

中華開發資本和中國人壽積極響應聯合國國際倡議責任投資原則（UNPRI）領先制定責任投資政策，皆符合證交所今年8月10日修訂的「機構投資人盡職治理守則（Stewardship Principles）」。開發金控全面將ESG議題納入投資分析及決策過程，期能發揮公司影響力，協助企業關注進而善盡企業社會責任，建構環境、社會、公司治理三贏，且具高獲利潛力的投資組合。