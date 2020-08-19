凱基銀主辦興富發百億聯貸簽約 首件不動產成屋聯貸

凱基銀行統籌主辦的興富發建設股份有限公司一百億元聯貸案，已成功募集完成。今天由凱基銀行總經理曹慧姝代表銀行團，與興富發建設董事長鄭志隆簽訂聯合授信合約。本案由凱基銀行擔任額度管理行，為全台首件整合北中南不動產之成屋之聯貸案，亦為2020年度至今國內最大規模之成屋融資專案。

聯貸案為3年期，總額度共新台幣一百億元，吸引11家銀行參貸，並以超過1.5倍的額度認購結案。除凱基銀行擔任統籌主辦，包括台灣中小企銀、日盛銀行、永豐銀行、中華票券、兆豐票券等5家擔任共同主辦，另邀請上海銀行、星展銀行、高雄銀行、萬通票券及國際票券參與，由台灣中小企業擔任擔保品管理行。募集期間響應熱烈，顯見各金融機構對於興富發建設長期經營實力之認同與肯定。

興富發建設於台北、台中及高雄所推出之建案，包括台北時代廣場、雙湖匯、台中國家一號院、赫里翁城堡、華人匯等，均為位處都會地區精華地段之商辦或豪宅商品。