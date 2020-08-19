聽新聞
test
0:00 / 0:00
第二屆公平待客評核 兆豐期貨獲期貨商前三名
金融監督管理委員會（金管會）於今（19）日下午舉行108年度「證券期貨業公平待客原則評核機制業務聯繫暨表揚會議」，兆豐期貨榮獲期貨商前三名之殊榮。
金管會自104年起推動「金融服務業公平待客原則」，兆豐期貨秉持著「用心傾聽、貼心服務」的理念，循序漸進將公平待客原則內化成公司企業核心文化，由總經理李美芳主持跨部門公平待客工作小組會議，親自督導推動相關事務，並定期向董事會報告。
而董事會除了關注業務發展外，也非常重視公平待客工作的落實情形，特別關心弱勢客戶的權益保障。
董事長陳佩君指出，期貨選擇權屬於槓桿交易，風險不同於股票現股交易，在法規上，已經強化70歲以上客戶的KYC規範，包含必須具有專業知識或交易經驗、財力證明及固定收入等，但在執行業務上，不僅要符合法規，更需要真誠的關懷客戶，才能真正落實落實KYC。
兆豐期貨總經理李美芳指出，由於期貨電子交易比重已超過90%，為貼近各類型客戶的交易需求，以及幫助客戶即時掌握交易平台迅捷的價格波動，兆豐期貨開發了「兆期機」系統，大力輔助客戶執行停損、停利等關鍵時機。
此外，兆豐期貨提供客戶商品服務時，除明確揭露交易風險，落實風險解說外，也提供多樣化諮詢管道供客戶隨時掌握開戶、交易及軟體使用等相關權益問題，充份體現了兆豐期貨在「訂約公平誠信」、「商品或服務適合度」及「申訴保障」等原則的落實。
李美芳表示，在公平待客工作的推動上，能夠獲得金管會的肯定，對兆豐期貨是很大的激勵，公司將持續落實各項公平待客原則，用專業創造有感服務，尤其面對瞬息萬變的市場環境，設身處地為客戶著想，才能為客戶及公司創造雙贏，業務才能愈做愈大，可長可久。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言