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北富銀七夕J愛你 打造LINE許願池搖情人禮

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

不想情人節禮物踩雷？台北富邦銀行今（19）日指出，8月21日前成為北富銀LINE官方帳號好友，即可參加七夕禮物許願池票選，除了有機會獲贈LINE POINTS點數外，還有機會將人氣No.1的禮物帶回家（截至8月18日以Daniel Wellington對錶票數最高）。

為了讓這份愛發揮更大的影響力，北富銀8月21日、8月24日8月25日特地於台北金融大樓舉辦「Just Light Up‧賞仙星做公益」活動，現場備有網美最愛的仙女燈海，以及牛郎星、織女星2台夾娃娃機，只要單次投入100元就有機會贏得「LINE POINTS點數1，000點」十倍券驚喜大獎、LINE周邊小物等精美好禮，活動所得將全數捐助弱勢學童就學相關計劃，讓情人節不止歌頌愛情，更讓人間倍加有情。

七夕情人節為農曆七月的重要節慶，北富銀LINE官方帳號特地打造線上許願池，讓每個人都能在防疫新生活運動中歡喜度七夕。8月21日前加入LINE官方帳號，且成功綁定個人化服務，就有機會獲得LINE POINTS點數20點，亦可票選七夕禮物，得票最高的選項將成為「相邀更甜蜜 LINE搖過七夕」活動首獎，凡8月23日~8月25日綁定北富銀LINE官方帳號個人化服務，可獲得搖一搖的抽獎機會，有機會將首獎帶回家；若於活動期間將訊息分享給好友，且好友也成功綁定個人化服務，可再獲得一次抽獎機會。

不僅如此，北富銀LINE官方帳號於七夕前夕與人氣貼圖創作者「柴語錄」合作推出16張「有點黏又不會太黏」的貼圖，以朋友、戀人間常見的對話與互動，展現平凡的幸福，其中J客與Millie隱藏多時的祕密也在這次貼圖中意外爆料，歡迎大家8月25日準時下載，即時揭密。

北富銀表示，在全球疫情仍充滿不確定性的氛圍下，北富銀秉持正向的力量，希冀透過七夕特別企劃傳遞幸福感，同時也鼓勵延續這份愛與感動，號召客戶、員工以行動支持百元公益，集合眾人之力為弱勢學童一圓就學夢。此次「Just Light Up‧賞仙星做公益」活動全數所得將捐給富邦慈善基金會「用愛心做朋友」專案，此專案迄今已幫助超過24萬位弱勢學童，為孩子們的未來點亮希望。

LINE 北富銀 七夕

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