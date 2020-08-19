滙豐總座：台灣持續為重點市場 攜手伊甸推地方創生

滙豐銀總經理陳志堅今（19）日早上出席攜手伊甸推動地方創生活動，會後指出，台灣疫情相對輕微，經濟表現優於亞太其他地區，持續為匯豐集團亞太地區中重點成長市場。

陳志堅指出，去年台灣在滙豐集團貢獻度佳，今年也仍然是重點市場，加上今年台灣經濟成長率看起來不錯。

對於市場傳出，滙豐集團因應香港國安法上路，在新加坡購置新大樓，以容納來自香港的財富管理業務，滙豐銀無法評論其他市場業務。

陳志堅則指出，滙豐集團在台灣仍持續投資，包括優化財富管理平台等等，以提高滙豐對客戶服務。

滙豐今日早上舉行攜手伊甸舉辦記者會，滙豐銀指出，2009年開始成為伊甸基金會的公益夥伴，十多年以來總共投入超過4,200萬的捐款，從孩童到青年、從就學到就業、從個人到社區，一路陪伴孩子長大，歷年已經累積將近3萬人次孩子受惠。