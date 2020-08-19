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零接觸理財需求觸發 銀行強化數位金融服務

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

新冠肺炎疫情改變消費型態，也改變民眾金融交易習慣，民眾對零接觸理財需求增加，銀行積極強化數位金融服務，其中合庫銀行推出「金好貸」，信用貸款免出門，在家即可e指完成，中信銀行則新增信用卡數位功能，主打五大亮點。

合庫銀行因應民眾為了防疫減少外出，宅在家使用數位金融工具交易大幅提升，發展「e指申貸平臺」處理貸款申請案件，「線上申辦」24小時服務不打烊，並有專人提供完整諮詢服務。

無論是想要脫單結婚、換台新車、裝修房子、投資賺錢、改善生活品質，可透過合庫「金好貸」信用貸款優惠專案，提供20歲以上的本國民眾無需親臨銀行，不限合庫既有客戶，只需備妥手機及雙證件，運用多元化認證方式，於「合庫行動網銀APP」點選「線上櫃台」，即可免出門申辦信用貸款。

合庫銀行表示，「金好貸」專案優惠利率最低年息1.5%起，最高可貸200萬元，利率詳情可洽各分行。

中國信託Home Bank APP則擴大服務，新增信用卡數位功能，主打五大亮點：額度管理、卡片管理、行動支付即時加卡、點數兌換及優惠查詢。

在額度管理方面，配合政府振興經濟加上國內旅遊正夯，Home Bank APP優化「 臨時額度調升」系統自動評分核決功能，客戶若符合線上核決條件，即可線上申請、立即調額，解決刷卡消費信用卡額度不足的窘境。另提供「固定額度調升 」並新增「簽帳金融卡刷卡日限額設定」功能，協助持卡人有效管理卡片額度。

「點數中心」則可查詢點數餘額，消費者可直接使用點數兌換OPEN POINT、EZCASH、7-ELEVEN商品電子券等，亦可將點數或商品轉贈好友。

至於「卡片管理」功能則整合個人名下所有中信銀行信用卡與金融卡資訊，透過Home Bank APP可即刻調整國內外實體卡、非實體卡及行動支付等交易設定，搭配「行動支付即時加卡」功能，無需輸入卡片資訊，即可將信用卡加入Apple Pay、Google Pay，方便客戶查詢資訊並強化交易保障。

合庫 中信銀行 信用卡

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