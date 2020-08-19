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什麼是金融機構壓力測試？ 央行說給你聽

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
圖／擷自中央銀行臉書專頁
圖／擷自中央銀行臉書專頁

什麼是金融機構壓力測試？」中央銀行今（19）日於臉書粉絲團上發布貼文指出，金融機構壓力測試主要目的是模擬在一些極端情況下（通常稱為壓力情境），金融機構可能蒙受的損失，並評估他們在受到這些不利衝擊後，其資本水準與財務狀況變化情形，以及風險承擔能力等。監理機關可根據這些壓力測試結果，評估個別金融機構是否需要強化資本水準，以利其及早做好準備。

央行形容，金融機構壓力測試類似金融機構的災害演習，是一種風險管理工具，平常進行火災或地震演習主要目的，是模擬災害對我們生活造成的影響，以便擬妥因應策略，甚至提出預防措施以降低損失。

• 金融機構壓力測試逐漸受到重視

1997年亞洲金融風暴後金融機構壓力測試的概念逐漸受到重視，1999年國際貨幣基金和世界銀行共同推動的「金融部門評估計畫」（Financial Sector Assessment Program, FSAP），以及巴塞爾銀行監理委員會 2004年定案的新巴塞爾資本協定（Basel Ⅱ），都訂有壓力測試相關規範。

2008年全球金融危機後，壓力測試因有助於監理機關及早檢測金融機構承受大型危機能力，逐漸成為監理主流工具之一，各國也紛紛將其納入監理規範中，例如美國聯準會依據Dodd-Frank Act定期對大型銀行執行年度壓力測試，以評估其是否有足夠能力承受損失並維持正常運作。

• 壓力測試是怎麼應用的呢？

舉例來說，近期美國聯準會公布年度Dodd-Frank Act大型銀行壓力測試報告，針對今年爆發新冠肺炎疫情對銀行業的可能衝擊進行測試，檢測在V型、U型及W型等不同經濟走勢的壓力情境下，大型銀行的可能損失。

至於我國，除金管會要求本國銀行每年執行壓力測試外，央行也持續發展信用風險及市場風險總體壓力測試模型，以利掌握整體銀行體系在壓力情境下承受損失能力。

美國聯準會 演習 央行

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