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想調頭寸 合庫銀行推出「e指金好貸」信貸優惠專案

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

想要脫單結婚、換台新車、裝修房子、投資賺錢、改善生活品質，可是一時缺少資金嗎？合作金庫今（19）日宣布推出「金好貸」信貸優惠專案，申貸手續簡便，最高可貸200萬。免出門輕鬆貸，e指即可實現心的夢想，日後又有270家國內銀行通路最多的分行提供便捷迅速的服務。

合庫銀行致力提供便捷的數位金融服務，持續優化官方網站、網路銀行及行動銀行，並積極提供以客戶導向為需求的創新服務功能，讓客戶消費、繳費、理財都能更加方便與安全，今年因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒）疫情影響，民眾為了防疫減少外出，宅在家使用數位金融工具交易大幅提升，該行從客戶需求出發，發展「e指申貸平臺」處理貸款申請案件，「線上申辦」24小時服務不打烊，並有專人提供完整諮詢服務。

合庫「金好貸」信用貸款優惠專案，提供20歲以上的本國民眾無需親臨銀行，不限合庫既有客戶，只需備妥手機及雙證件，運用多元化認證方式，於「合庫行動網銀APP」點選「線上櫃台」，即可申辦信用貸款，免出門輕鬆貸，在家即可e指完成，優惠利率最低年息1.5%起（利率詳情請洽各分行）。

合庫 數位金融 疫情

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